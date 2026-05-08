El Rally de San Pedro inició con las verificaciones

(SANTANÍ. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado y Pablo Pérez) El Petrobras Campeonato Nacional de Rally (CNR) abrió oficialmente esta mañana el Rally de San Pedro -válido por la tercera fecha del certamen 2026- con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad.

Si bien este trámite estaba previsto para las 8:00, finalmente el mismo se atrasó una hora y siendo las 9:00 puntualmente, tanto los integrantes del Departamento Técnico del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) como del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), hicieron pasar una a una las 49 máquinas anotadas para cumplir con este requisito previo a la competencia, la que se llevó a cabo en la estación de servicios Petrobras ubicada en el casco urbano de la ciudad de Santaní.

Shakedown o pruebas libres oficiales

Posteriormente, la organización emitió un comunicado en el que se dio a conocer que el shakedown (o pruebas libres oficiales) se realizará de 13:00 a 15:00 por orden de llegada (F2 y 4x4), de manera conjunta y no separada como estaba establecido inicialmente en el programa oficial de la carrera, con un máximo de dos vueltas por cada tripulación.

Estos cambios fueron introducidos debido a la intensa lluvia que cayó en la zona en la jornada de ayer, que no solo modificó los horarios citados precedentemente sino que también la forma de algunas de las actividades del rally santaniano.

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Largada simbólica

Finalmente, ésta noche, desde las 20:00, empezará a vivirse la tradicional largada simbólica en la ciudad cabecera del evento, Santaní, en la que los protagonistas y sus autos pasarán por la rampa de salida a la espera de lo que serán las dos etapas; la de mañana sábado y la del domingo, respectivamente.