Rally de San Pedro: Tiago Weiler y Arturo Ortiz destacan en el shakedown

(SANTANÍ. Enviados especiales: Derlis Santacruz, Gustavo Machado y Pablo Pérez) El shakedown o pruebas libres oficiales del Petrobras Rally de San Pedro, que se disputa por la tercera fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), se cumplió esta tarde sobre un tramo de 3,6 kilómetros en la zona denominada como Yataity Corá.

Con un clima bastante agradable, nublado y con menos de 20° (incluso con algunas gotas que cayeron levemente y un sol que asomaba de tanto en tanto), a las 13:00 la organización del evento santaniano habilitó el paso a las tripulaciones (F2 y 4x4) en el mencionado tramo para que las mismas procedan a testar sus respectivas máquinas, hasta las 15:00, con el principal objetivo de buscar la mejor puesta a punto para encarar la carrera del fin de semana.

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Así, casi 20 autos -de los 49 que están inscriptos para la ocasión- ingresaron al camino; y Tiago Weiler, navegado por Juan José Sánchez (Toyota GR Yaris Rally2), fue el más rápido de las dos vueltas que giraron todos -en la tracción integral- con un tiempo de 2:26,73 con el cual superó a su compañero de equipo en el Toyota Gazoo Racing Paraguay, Alejandro Galanti (2:27,19), y a Gustavo Saba (2:28,48), con sendos Toyota GR Yaris Rally2, segundo y tercero, respectivamente. Migue Zaldívar fue cuarto (2:31,94) y Miguel Ortega quinto (2:32,35), ambos con Škoda Fabia RS Rally2.

En la tracción simple o F2, Arturo Ortiz, copilotado por Víctor Aguilera, en el Peugeot 208 Rally4, marcó el “scratch” con un crono de 3:04,39. Fue escoltado por Nelson Rolón y Héctor Gómez (VW Gol), quienes registraron un tiempo de 3:45,19.

Cabe recordar a que a partir de las 20:00, se dará inicio a la ceremonia de partida, en el casco urbano de Santaní, ciudad epicentro de la competencia que se lleva a cabo por los caminos del segundo departamento de nuestro país.