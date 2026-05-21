Colonia Independencia, a puro 4x4 Off-Road

En el Circuito Panda Racing Team (Kurusu Pe), ubicado en el municipio de Colonia Independencia (Guairá), el pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha del certamen organizado por el Club Pioneros de 4x4 CDE de Alto Paraná, con la colaboración del Panda Racing Team Extreme.

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Con casi veinte máquinas en pista y la presencia de un buen número de aficionados amantes de la modalidad, las tripulaciones participantes dieron un gran espectáculo de principio a fin, demostrando su destreza y determinación para superar todos y cada uno de los obstáculos que puso la organización en el trazado que fue utilizado en la ocasión.

Tras las vueltas clasificatorias y las finales, los resultados quedaron de la siguiente forma:

En la categoría TT3, 1) Willian Ruiz y David Noguera, 2) Gilberto Duarte y Gabo Pereira y 3) Julio Díaz y Héctor Morales.

En la TT4, 1) Junior Balbuena y Guido Vargas, 2) David Centurión y Víctor Génez, y 3) Peque Fleitas y Riqui Gómez.

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Y en la TT4 Extreme, 1) Giancarlos Grismeyer y Giancarlos “Junior”, 2) Antonio Tenkathen y Patricio Mieres y 3) Gustavo Villalba y Diego Figueredo.