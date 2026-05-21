ABC Motor
21 de mayo de 2026 a la - 18:24

Colonia Independencia, a puro 4x4 Off-Road

Gran show el brindado por todas las tripulaciones que compitieron en el Circuito Panda Racing.
Gran show el brindado por todas las tripulaciones que compitieron en el Circuito Panda Racing.Mohandas Sánchez

La ciudad de Colonia Independencia, ubicada en el departamento del Guairá, fue escenario el pasado fin de semana de la competencia que fue organizada de manera conjunta por el Club Pioneros de 4x4 CDE y el Panda Racing Team Extreme.

Por Derlis Santacruz

En el Circuito Panda Racing Team (Kurusu Pe), ubicado en el municipio de Colonia Independencia (Guairá), el pasado fin de semana se llevó a cabo la tercera fecha del certamen organizado por el Club Pioneros de 4x4 CDE de Alto Paraná, con la colaboración del Panda Racing Team Extreme.

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Con casi veinte máquinas en pista y la presencia de un buen número de aficionados amantes de la modalidad, las tripulaciones participantes dieron un gran espectáculo de principio a fin, demostrando su destreza y determinación para superar todos y cada uno de los obstáculos que puso la organización en el trazado que fue utilizado en la ocasión.

Así, el público aguardaba el paso de las potentes 4x4.
Así, el público aguardaba el paso de las potentes 4x4.

Tras las vueltas clasificatorias y las finales, los resultados quedaron de la siguiente forma:

En la categoría TT3, 1) Willian Ruiz y David Noguera, 2) Gilberto Duarte y Gabo Pereira y 3) Julio Díaz y Héctor Morales.

En la TT4, 1) Junior Balbuena y Guido Vargas, 2) David Centurión y Víctor Génez, y 3) Peque Fleitas y Riqui Gómez.

Y en la TT4 Extreme, 1) Giancarlos Grismeyer y Giancarlos “Junior”, 2) Antonio Tenkathen y Patricio Mieres y 3) Gustavo Villalba y Diego Figueredo.