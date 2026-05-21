ABC Motor
21 de mayo de 2026 a la - 17:13

Llega el “Gran Domingo Citronero”

Imágenes como esta se repetirán este domingo en el Gran Domingo Citronero.
Imágenes como esta se repetirán este domingo en el Gran Domingo Citronero.Club Amigos del Citroën Py

El Club Amigos del Citroën (Py) llevará adelante este domingo la actividad denominada como “Gran Domingo Citronero” en el casco urbano de la ciudad de Asunción.

Por Derlis Santacruz

El “Gran Domingo Citronero”, organizado por el Club Amigos del Citroën (Py), se llevará a cabo este domingo 24 de mayo, a partir de las 9:00, en la ciudad de Asunción y tendrá como punto neurálgico las intersecciones de las calles Independencia Nacional entre Estrella y Palma, respectivamente.

Unidades como ésta se podrán observar y disfrutar en el evento de este domingo.
Unidades como ésta se podrán observar y disfrutar en el evento de este domingo.

En la ocasión, todos aquellos que formen parte del evento podrán disfrutar de la proyección del vídeo del primer Rally del Chaco, disputado en 1971, en el que los Citroën tuvieron un desempeño importante. De esta manera, se buscará revivir este momento histórico del automovilismo nacional, que contó en su primera edición con la marca de origen francés.

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Afiche oficial del evento.
Afiche oficial del evento.

Además, los fanáticos del Citroën aprovecharán la degustación de chorizos, acompañados de una bebida a elección, con lo que desde ya se aguarda con mucha expectativa pasar un momento de camaradería entre los presentes.