Llega el “Gran Domingo Citronero”

El “Gran Domingo Citronero”, organizado por el Club Amigos del Citroën (Py), se llevará a cabo este domingo 24 de mayo, a partir de las 9:00, en la ciudad de Asunción y tendrá como punto neurálgico las intersecciones de las calles Independencia Nacional entre Estrella y Palma, respectivamente.

En la ocasión, todos aquellos que formen parte del evento podrán disfrutar de la proyección del vídeo del primer Rally del Chaco, disputado en 1971, en el que los Citroën tuvieron un desempeño importante. De esta manera, se buscará revivir este momento histórico del automovilismo nacional, que contó en su primera edición con la marca de origen francés.

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Además, los fanáticos del Citroën aprovecharán la degustación de chorizos, acompañados de una bebida a elección, con lo que desde ya se aguarda con mucha expectativa pasar un momento de camaradería entre los presentes.