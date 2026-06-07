F1-GP de Mónaco: Carrera suspendida temporalmente con bandera roja

El GP de Mónaco de la Fórmula 1, sexta fecha del calendario 2026, fue suspendido temporalmente con una bandera roja. Los motivos principales de la bandera roja y los incidentes previos fueron los siguientes:

Desprendimiento del asfalto: La razón de fondo por la que la Dirección de Carrera detuvo la competencia es que la pista se empezó a romper en la última curva del circuito (19), una zona que había sido reasfaltada antes de iniciar el fin de semana del Gran Premio.

El accidente de Charles Leclerc: En la vuelta 65, justo en el reinicio tras un Auto de Seguridad, Leclerc perdió el control de su Ferrari en ese mismo sector probablemente debido a las condiciones de la superficie y chocó contra las barreras de contención (además del problema de freno que señaló). Finalmente el piloto monegasco descartó que el impacto fuera por las condiciones de la pista.

Antecedente con Lance Stroll: Solo unas vueltas antes (en la 61), Stroll había tenido un accidente idéntico exactamente en el mismo lugar, lo que provocó el primer periodo de coche de seguridad que luego se extendió con el golpe del monegasco.

⚠️ SAFETY CAR ⚠️



STROLL IS IN THE WALL! 😱



The pit lane is about to get busy...#F1 #MonacoGP | LAP 60/78 pic.twitter.com/RzeERFpSRH — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

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Los comisarios de pista y el control de carrera detuvieron las acciones para realizar una inspección profunda e intentar limpiar y reparar la superficie dañada antes de reanudar las últimas 10 vueltas de la carrera, las que finalmente se cumplirán en unos minutos.