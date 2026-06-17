ABC Motor
17 de junio de 2026 a la - 18:42

Récord histórico: más de 70 tripulaciones animarán el 37° GP del Paraguay

La fiesta de los autos antiguos, clásicos y deportivos empieza a palpitarse a partir de ahora. Encarnación será cabecera de la competencia.
La fiesta de los autos antiguos, clásicos y deportivos empieza a palpitarse a partir de ahora. Encarnación será cabecera de la competencia.CVAP, Prensa

Paraguay, Argentina y Uruguay estarán representados en una de las competencias de vehículos antiguos más importantes de Sudamérica, el 37° Gran Premio del Paraguay.

Por Derlis Santacruz

Del 24 al 27 de junio, Encarnación será sede del 37° Gran Premio del Paraguay 2026, una de las competencias de regularidad para vehículos antiguos más tradicionales de Sudamérica, que este año marcará un récord histórico de participación con más 70 tripulaciones inscriptas.

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El evento, organizado por el Club de Vehículos Antiguos del Paraguay (CVAP), el Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy); y fiscalizado por Codasur con el auspicio oficial de Petrobras Paraguay, corresponderá a una cita del certamen nacional de la modalidad y será válido además por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano Codasur de Turismo Histórico.

Representantes de varios países estarán en competencia a partir del próximo fin de semana.
Representantes de varios países estarán en competencia a partir del próximo fin de semana.

Durante tres jornadas, los participantes recorrerán las rutas de los departamentos de Itapúa, Caazapá y Misiones, atravesando localidades como Encarnación, Carmen del Paraná, Coronel Bogado, Yuty, Yegros, Caazapá, San Juan Nepomuceno, Tava’i, Hohenau, Ayolas, Santiago, San Cosme y Damián entre otras.

La armada paraguaya irá a Encarnación en busca de los podios.
La armada paraguaya irá a Encarnación en busca de los podios.

Más que una competencia deportiva, el Gran Premio del Paraguay constituye una celebración del patrimonio automovilístico regional, promoviendo el turismo, la integración entre países y la preservación de vehículos antiguos.

Programa resumido

Jueves 25 de junio – Etapa 1

8:00: Largada, Hotel Savoy

Encarnación–Caazapá–Encarnación

Viernes 26 de junio – Etapa 2

7:30: Largada, Hotel Savoy

Encarnación–Caazapá–San Juan Nepomuceno–Encarnación

Sábado 27 de junio – Etapa 3

9:00: Largada, Hotel Savoy

Encarnación–Ayolas–Encarnación