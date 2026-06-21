WRC-8ª fecha: Los paraguayos se preparan para el Acrópolis Rally de Grecia

La octava fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC), el Acrópolis Rally o históricamente conocido como el Rally de los Dioses, se pone en marcha este jueves en Grecia y contará con la presencia de los pilotos paraguayos Diego Domínguez Bejarano, Alejandro Galanti y Andrea Larfarja, respectivamente.

Lea más: WRC-Paraguay: Cuenta regresiva para la 2ª edición del “Mejor Rally del Mundo”

Domínguez Bejarano será navegado por su habitual copiloto, el español de Islas Canarias Rogelio Peñate, y estará al mando de un Toyota GR Yaris Rally2 #31, bajo la estructura del equipo de origen español MSi Racing Team, midiéndose una vez más con los mejores del WRC y la categoría WRC2.

Galanti, quien ya compitió en este rally en 2001 y se convirtió en el primer piloto paraguayo en ganar un tramo del WRC (con el Ford Puma en la categoría S1600), estará acompañado por Marcelo Toyotoshi en otra unidad de la marca nipona con el #42, asistido por el equipo polaco Rally Lab Technology, con la que también intentará ser protagonista en la categoría WRC2.

Y Lafarja tendrá nuevamente a Germán Maune en la butaca derecha de otro Yaris GR, el #37, preparado igualmente en los talleres del MSi Racing Team, con el que buscará nuevamente subir al podio en la categoría Másters Cup.

Nuestros compatriotas formaron parte hoy del sunday test, en el que el principal objetivo es lograr la mejor puesta a punto en los autos de cara a la competencia del próximo fin de semana. Mañana lunes comenzará el recce con el que los paraguayos reconocerán los tramos y levantarán las respectivas notas (hoja de ruta) de las 17PE que alcanzan un recorrido total de 323,3 kilómetros cronometrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Next Stop: WRC EKO Acropolis Rally Greece 2026, 25 - 28 June 🇬🇷#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/ZlcsDUIykn — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) June 18, 2026

Este jueves se realizará el shakedown sobre un tramo de 3,3 kilómetros y arrancará a las 9:01 hora local (3:01 de Paraguay). Ese mismo día, desde las 19:05 (13:05 de nuestro país), partirán las máquinas en lo que será la primera prueba especial bajo el reloj, denominada como SSS Eko 1, de 1,8 kilómetros.

La etapa 1 del viernes comenzará a las 8:48 (2:48 de Py) y se correrán 6PE (129,2 kilómetros); la etapa 2 del sábado iniciará a las 7:54 (1:54 de Py) y tendrá 6PE (108,2 kilómetros) y la decisiva etapa 3 del domingo empezará a las 8:28 (2:28 de Py) y constará de 4PE (84 kilómetros).