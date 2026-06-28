37° Gran Premio del Paraguay: Los mejores fueron coronados tras la competencia

Durante tres días, las tripulaciones recorrieron las rutas de los departamentos de Itapúa, Caazapá y Misiones, en una edición que además de corresponder a una cita del certamen nacional también fue válida por la 2ª fecha del Campeonato Sudamericano Codasur de Turismo Histórico, reafirmando al Gran Premio del Paraguay como una de las pruebas de regularidad más importantes de la región.

Lea más: Récord histórico: más de 70 tripulaciones animarán el 37° GP del Paraguay

En la Clasificación General del certamen nacional, la victoria fue para la tripulación paraguaya integrada por Jacques y Sergio Balansa. En la General Velocímetro se impusieron Hans Reimer y Mathiass Reimer; en la Clase Odómetro, Jacques y Sergio Balansa; en la Clase B, Tony Ruiz y Guillermo Salsamendi; en la Clase C, Javier Meza y Miguel Ángel Meza; en la Clase D, Raúl Viré Stenico y Natalia Luraschi Iberis; y en la Clase E, Hans Reimer y Mathias Reimer, respectivamente.

Por su parte, la Clasificación General de Codasur también quedó en manos de Jacques y Sergio Balansa de Paraguay, mientras que los triunfos por categorías correspondieron a Gastón Carletti y Mariano Lindon de Argentina en la General Turismo Histórico Standard; Raúl Óscar Menéndez y Ricardo Natalio Pace (ARG), en Turismo Histórico A; Mariano e Ignacio Cortés (ARG), en Turismo Histórico B; Jacques y Sergio Balansa (PAR), en Turismo Histórico C; Alejandro Domingo Zanussi y Alberto Cotella (ARG), en Turismo Histórico TC; Javier Meza y Miguel Ángel Meza (PAR), en Turismo Histórico Standard A; Carlos A. y Emiliano C. Carretero (ARG), en Turismo Histórico Standard B; Gastón Carletti y Mariano Lindon (Arg), en Turismo Histórico Standard C; Ariel Sampietro y Federico Balbachan (ARG), en Turismo Histórico Standard TC; y Horlando B. Gastaldi y María Inés Cuenca (ARG), en la categoría Contemporáneos.

La ceremonia de premiación también incluyó la entrega de reconocimientos especiales con distinciones para la tripulación con experiencia acumulada y espíritu deportivo, y para la tripulación más viajera con la distinción juventud en competencia.

Con una destacada participación de tripulaciones nacionales e internacionales y el acompañamiento del público durante las tres etapas, el 37° Gran Premio del Paraguay volvió a combinar deporte, turismo y patrimonio automovilístico, fortaleciendo el posicionamiento del país como sede de una de las competencias de regularidad para vehículos históricos más importantes de Sudamérica.