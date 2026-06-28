ABC Motor
28 de junio de 2026 a la - 13:43

37° Gran Premio del Paraguay: Los mejores fueron coronados tras la competencia

Momento de celebración en el podio luego del exitoso 37º Gran Premio del Paraguay.
Momento de celebración en el podio luego del exitoso 37º Gran Premio del Paraguay.CVAP Prensa

Con la disputa de la tercera y última etapa, ayer sábado concluyó en Encarnación el 37° Gran Premio del Paraguay 2026, tradicional competencia de regularidad para vehículos históricos organizada por el CVAP y el TACPy, con la fiscalización de Codasur y el auspicio de Petrobras.

Por Derlis Santacruz

Durante tres días, las tripulaciones recorrieron las rutas de los departamentos de Itapúa, Caazapá y Misiones, en una edición que además de corresponder a una cita del certamen nacional también fue válida por la 2ª fecha del Campeonato Sudamericano Codasur de Turismo Histórico, reafirmando al Gran Premio del Paraguay como una de las pruebas de regularidad más importantes de la región.

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En la Clasificación General del certamen nacional, la victoria fue para la tripulación paraguaya integrada por Jacques y Sergio Balansa. En la General Velocímetro se impusieron Hans Reimer y Mathiass Reimer; en la Clase Odómetro, Jacques y Sergio Balansa; en la Clase B, Tony Ruiz y Guillermo Salsamendi; en la Clase C, Javier Meza y Miguel Ángel Meza; en la Clase D, Raúl Viré Stenico y Natalia Luraschi Iberis; y en la Clase E, Hans Reimer y Mathias Reimer, respectivamente.

Jacques y Sergio Balansa, a bordo del Peugeot 504 con nuevo diseño, fueron los vencedores absolutos.
Jacques y Sergio Balansa, a bordo del Peugeot 504 con nuevo diseño, fueron los vencedores absolutos.

Por su parte, la Clasificación General de Codasur también quedó en manos de Jacques y Sergio Balansa de Paraguay, mientras que los triunfos por categorías correspondieron a Gastón Carletti y Mariano Lindon de Argentina en la General Turismo Histórico Standard; Raúl Óscar Menéndez y Ricardo Natalio Pace (ARG), en Turismo Histórico A; Mariano e Ignacio Cortés (ARG), en Turismo Histórico B; Jacques y Sergio Balansa (PAR), en Turismo Histórico C; Alejandro Domingo Zanussi y Alberto Cotella (ARG), en Turismo Histórico TC; Javier Meza y Miguel Ángel Meza (PAR), en Turismo Histórico Standard A; Carlos A. y Emiliano C. Carretero (ARG), en Turismo Histórico Standard B; Gastón Carletti y Mariano Lindon (Arg), en Turismo Histórico Standard C; Ariel Sampietro y Federico Balbachan (ARG), en Turismo Histórico Standard TC; y Horlando B. Gastaldi y María Inés Cuenca (ARG), en la categoría Contemporáneos.

Una postal que dejó el 37º Gran Premio del Paraguay.
Una postal que dejó el 37º Gran Premio del Paraguay.

La ceremonia de premiación también incluyó la entrega de reconocimientos especiales con distinciones para la tripulación con experiencia acumulada y espíritu deportivo, y para la tripulación más viajera con la distinción juventud en competencia.

Así se vivió desde adentro la competencia de regularidad que tuvo como epicentro a la ciudad de Encarnación.
Así se vivió desde adentro la competencia de regularidad que tuvo como epicentro a la ciudad de Encarnación.

Con una destacada participación de tripulaciones nacionales e internacionales y el acompañamiento del público durante las tres etapas, el 37° Gran Premio del Paraguay volvió a combinar deporte, turismo y patrimonio automovilístico, fortaleciendo el posicionamiento del país como sede de una de las competencias de regularidad para vehículos históricos más importantes de Sudamérica.