Diego Domínguez Bejarano vuelve a lo más alto del podio en el SP de La Colmena

El Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime (CNSP) tuvo un protagonista de lujo en La Colmena, el piloto mundialista Diego Domínguez Bejarano, que el fin de semana pasado estuvo compitiendo en Grecia por el WRC y en éste, se adjudicó la victoria tanto en la clasificación general como en la clase RC2A (PRO), tras la disputa de la cuarta válida del certamen nacional de la mencionada modalidad.

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Diego, que ya había sido copilotado por Adolfo González en la primera cita de la presente temporada, en Barrero Grande y donde también fue el mejor, reprisó la misma actuación de aquella vez -marcando el “scratch” en las seis pruebas especiales cronometradas que se corrieron- y volvió a subir a lo más alto del podio.

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Domínguez y González superaron a Fabrizio Galanti y Tadeo Carrasco (Toyota GR Yaris Rally 2), por 38,8 segundos; y a Fabrizio Chiriani y Jorge González (Volkswagen Polo GTI R5), por 53,1 segundos, quienes finalización en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

F2 o tracción simple:

En la general F2 o tracción simple (y también en las clases RC4A -PRO- y Auto R -LIGHT-), los dominadores absolutos fueron Arturo Ortiz y Víctor Aguilera, al mando del Peugeot 208 Rally4, del Saba Competición; quienes destacaron sobre Carlos Rodríguez y Diego Díaz (Honda Civic Si), que quedaron a 21,4 segundos de la punta; y sobre Fabián Herrera y Omar Benítez (Peugeot 208 Rally4), a 31,2 segundos, quienes completaron el podio de la carrera que se llevó a cabo exitosamente en la “Capital de la Fruta y la Miel”, bajo la organización del Centro Paraguayo de Volantes (CPV) y la colaboración del centro local.

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Si bien hubo una pausa en el segundo rulo, raíz del vuelco de la dupla compuesta por Ricky Escauriza y Fede García (Škoda Fabia Rally 2 Evo), que salió ilesa, y algunos atrasos propios relativos al desarrollo de una competencia, la misma continuó sin mayores contratiempos hasta el cierre del tercer rulo.

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Los ganadores:

Al cierre de la jornada, los ganadores de las demás divisiones, categorías y clases fueron los siguientes:

En la Divisional PRO:

En la RC2B, Alfredo Escauriza y Félix Angulo (Hyundai i20 N Rally2); en la RC2N, Wilfried Klassen y Abel Díaz (Mitsubishi Lancer Evo X); en la RC4B, Carlos Rodríguez y Diego Díaz (Honda Civic Si); en la RC4C, Gianluca Laterra y Manuel Vera (Toyota Etios); y en la RC5, Beto Ramírez y José Marín (Toyota Etios).