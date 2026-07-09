Karting-Brasil: Nelson Segovia, de pelear por podios a buscar victorias

En la categoría Cadete, Nelson Segovia tuvo una clasificación muy disputada, tras la que quedó en el P8. En el primer evento bajo lluvia, cumplió una gran actuación para finalizar en la segunda posición. En el segundo, con grilla invertida y largando desde el P4, un contacto recibido desde atrás en la primera curva lo sacó de la pista y lo dejó en la última posición, varios segundos por detrás del resto del pelotón. A pesar de ello, protagonizó una gran remontada hasta el P15, finalizando la etapa en la sexta posición (P6).

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En la categoría Mini 2T, nuestro compatriota clasificó en el P7. En el primer evento volvió a destacarse con un P3, en una de las carreras más disputadas de la jornada. En el segundo, largando desde el P3, Nelson volvió a meterse en la lucha por la victoria. En la última vuelta, al llegar a la Curva da Vitória, ingresó rueda a rueda con otro competidor disputando el triunfo. En plena maniobra se produjo un contacto que levantó su kart sobre dos ruedas, mientras el otro piloto realizó un trompo. A pesar de ello, consiguió cruzar la meta en el P3.

Posteriormente, los comisarios deportivos aplicaron una penalización de 20 segundos, que lo relegó al P11 en este evento y lo dejó finalmente en el P8 de la etapa. Tras la competencia, el equipo presentó videos e imágenes de la maniobra solicitando la revisión de la decisión. Sin embargo, la sanción fue ratificada.

Segovia manifestó públicamente que “no comparte la penalización, sosteniendo que las imágenes muestran que mantuvo su trayectoria durante toda la maniobra y que el contacto se produjo cuando el otro competidor cerró la línea sobre su kart. A su criterio, esa decisión terminó influyendo directamente en el resultado deportivo y le impidió luchar por la victoria y por un lugar en el podio“.

Más allá de este episodio, el balance del fin de semana volvió a confirmar el gran momento deportivo del piloto paraguayo, quien continúa consolidándose entre los protagonistas del campeonato y demostrando que ya no solo pelea por podios, sino también por las victorias.

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Como muestra de esa evolución, el piloto paraguayo Nelson Segovia se consagró recientemente vicecampeón de la primera etapa del Campeonato São Paulo Light, resultado que refleja la regularidad y el alto nivel competitivo que viene demostrando durante toda la temporada. Con ese impulso, afrontará la segunda etapa del certamen con el objetivo de seguir peleando por las victorias.