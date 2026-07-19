ABC Motor
19 de julio de 2026 a la - 09:17

WRC-9ª fecha: Fau Zaldívar cruza la meta en el Delfi Rally de Estonia 2026

Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2) durante el rally estonio.
Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2) durante el rally estonio.Fau Zaldívar Redes

El piloto paraguayo Fau Zaldívar, de 25 años, cruzó la meta hoy del siempre exigente Rally de Estonia, que se disputó el fin de semana por la novena fecha del WRC. Nuestro compatriota finalizó 11º en la categoría WRC2 Challenger, 13º en la WRC2 y 26º en la clasificación general, respectivamente.

Por Derlis Santacruz

Fau Zaldívar, al mando del Škoda Fabia RS Rally2 #24, del equipo de origen español Raceseven y navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, logró completar en la jornada de hoy los dos últimos tramos de la tercera y última etapa del Delfi Rally de Estonia 2026, que contó a lo largo del fin de semana con 18PE y 301,8 kilómetros cronometrados.

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Fau, que el viernes se metió al top10 de la categoría WRC2 (8º) y lastimosamente ayer sábado -debido a problemas mecánicos en su auto- quedó relegado al 16º lugar, redondeó hoy domingo un rally estonio bastante exigente, no solo por el altísimo ritmo de la punta sino también por lo rápido y técnico de los caminos escandinavos en los que prácticamente no hay margen de error.

De esta manera, Zaldívar culminó 11º en la categoría WRC2 Challenger, 13º en la WRC2 y 26º en la clasificación general, a la espera de lo que será su próxima incursión en el Rally de Finlandia, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto, por la décima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Final en Estonia. Cerramos un buen fin de semana, con varios kilómetros y mucha información. Fuimos los no escandinavos más rápidos de la WRC2 casi todo el rally y peleamos entre los 10 primeros de la categoría, lo que nos deja conformes y motivados a seguir por más. Toca prepararnos para Finlandia en dos semanas ¡Gracias a todos por el apoyo!“, expresó el piloto paraguayo a través de sus redes sociales.