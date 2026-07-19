WRC-9ª fecha: Fau Zaldívar cruza la meta en el Delfi Rally de Estonia 2026

Fau Zaldívar, al mando del Škoda Fabia RS Rally2 #24, del equipo de origen español Raceseven y navegado por el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, logró completar en la jornada de hoy los dos últimos tramos de la tercera y última etapa del Delfi Rally de Estonia 2026, que contó a lo largo del fin de semana con 18PE y 301,8 kilómetros cronometrados.

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Fau, que el viernes se metió al top10 de la categoría WRC2 (8º) y lastimosamente ayer sábado -debido a problemas mecánicos en su auto- quedó relegado al 16º lugar, redondeó hoy domingo un rally estonio bastante exigente, no solo por el altísimo ritmo de la punta sino también por lo rápido y técnico de los caminos escandinavos en los que prácticamente no hay margen de error.

De esta manera, Zaldívar culminó 11º en la categoría WRC2 Challenger, 13º en la WRC2 y 26º en la clasificación general, a la espera de lo que será su próxima incursión en el Rally de Finlandia, que se celebrará del 30 de julio al 2 de agosto, por la décima fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

“Final en Estonia. Cerramos un buen fin de semana, con varios kilómetros y mucha información. Fuimos los no escandinavos más rápidos de la WRC2 casi todo el rally y peleamos entre los 10 primeros de la categoría, lo que nos deja conformes y motivados a seguir por más. Toca prepararnos para Finlandia en dos semanas ¡Gracias a todos por el apoyo!“, expresó el piloto paraguayo a través de sus redes sociales.