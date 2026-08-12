Fau Zaldívar: “El pedal derecho es el que manda”

Zaldívar llega con mayor experiencia al volante del Škoda Fabia RS Rally2 y con el objetivo de mejorar su actuación del año pasado. “Estamos más que listos. Hicimos un buen trabajo con el equipo y corrimos ciertos rallies para llegar con el mayor y mejor ritmo posible. Vamos a enfocarnos en lo que sabemos hacer, tramo a tramo, y tratar de estar en la punta el domingo”, señaló.

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Fau reconoció que en 2025 una de las dificultades fue la adaptación del auto a los caminos paraguayos. “Me faltó un poco de experiencia con el Škoda en tierras paraguayas. Después fuimos a Chile, encontramos ciertas cosas en el auto y este año ya sabemos básicamente qué necesitamos”, explicó.

Aunque admitió que los últimos resultados no fueron los esperados, Zaldívar aseguró atravesar uno de sus mejores momentos en cuanto a velocidad. “Estoy en uno de los momentos más altos en términos de velocidad”, afirmó, manteniendo como gran objetivo llegar algún día a la categoría Rally1 o convertirse en uno de los referentes de Rally2.

Sobre las claves de la competencia, que tendrá unos 350 kilómetros de carrera, fue contundente: “Vamos a tener que andar rápido, apretar el acelerador y mantener un nivel de concentración superalto. Al final, el pedal derecho es el que manda”.

Finalmente, el piloto mundialista pidió nuevamente el respaldo de los aficionados, pero también responsabilidad. “Es increíble cómo nos siguen. Agradezco todo el apoyo del año pasado y de este año. No debemos olvidarnos de seguir las instrucciones y colocarnos en posiciones seguras para que nosotros podamos andar más rápido”, manifestó.

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Zaldívar buscará así aprovechar el conocimiento de los caminos, la experiencia acumulada y el aliento de su gente para intentar llevar nuevamente la bandera paraguaya a lo más alto del podio.