Sébastien Ogier: qué dijo el primer ganador del Rally del Paraguay antes de la edición 2026

El primer ganador del Rally del Paraguay fue Sébastien Ogier, quien en 2025 también conquisto el Mundial de Rally y alcanzó la histórica marca del también francés Sebastien Loeb como el máximo ganado del certamen con 9 consagraciones. Un año después, el piloto de Toyota Gazoo Racing regresa al Departamento de Itapúa para revalidar el triunfo.

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Ogier, de 42 años, realizó los recorridos por los tramos de la segunda edición de la competencia guaraní, que en este 2026 suma más pruebas especiales con relación a la versión anterior, que en el estreno histórico fue elegido como el mejor de toda a temporada. Pero además, el galo tiene la posibilidad de adelantar a consagración de Toyota en Constructores.

“De vuelta en los caminos de grava roja”, escribió Ogier en X, acompañando la frase con dos postales de los trazados con la tierra roja, el tajy rosa y el río Paraná de fondo como parte de los paisajes de la zona sur del país. El jueves, en la víspera del inicio de la carrera y antes de la partida simbólica, el campeón del mundo realizará el shakedown en Carmen del Paraná.

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El posteo de Sebastien Ogier de los tramos del Rally del Paraguay