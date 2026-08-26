Thierry Neuville y el Rally del Paraguay 2026: “Carreteras difíciles llenas de baches y rocas”

El Rally del Paraguay 2026 encendió motores en el Departamento de Itapúa y cada vez falta menos para el inicio de la segunda edición de la carrera mundialista, que llegó al país por primera vez en 2025, siendo elegida, en el estreno histórico, la mejor de la temporada. Con más kilómetros que la versión pasada, 59 tripulaciones ya están a la espera de la Etapa 1, que será el viernes 28 con 8 pruebas especiales.

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Pero un día antes de iniciar los tramos cronometrados, el jueves 27, los pilotos deberán realizar el shakedown en los 5,60 kilómetros de Carmen del Paraná, a unos 34,8 kilómetros de Encarnación, epicentro de la competencia. Y en la víspera de las pruebas oficiales previas a la carrera, Thierry Neuville palpitó el fin de semana que depara la tierra colorada del sur del país.

¿Qué dijo Neuville sobre los tramos del Rally del Paraguay?

Neuville, tercero en el Rally del Paraguay 2025, señaló que los trazados de la carrera son “difíciles y llenas de baches y piedras”. “Dos días intensos de trabajo, con algunas carreteras difíciles y exigentes llenas de baches y rocas”, escribió el piloto de Hyundai en X. Pero a las dificultades de los caminos, el belga de 38 años apunto con la condición climática.

“¡Sobre todo, condiciones climáticas que podrían hacer de este fin de semana uno muy lluvioso!”, expresó Neuville sobre el pronóstico de lluvia durante el fin de semana en toda la zona de la carrera. “¡Ahora es momento de trabajar antes del shakedown de mañana!”, finalizó el campeón del mundo de pilotos con la marca surcoreana en el Mundial de Rally 2024.

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