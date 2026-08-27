Ahora: ¿Dónde ver en vivo el shakedown del Rally del Paraguay?

El Rally del Paraguay 2026 acelera oficialmente hoy en los 5,6 kilómetros de Carmen del Paraná, ciudad sede del Shakedown, las pruebas libres de los pilotos y equipos en la víspera del comienzo de la carrera. las tripulaciones, con prioridad para los Rally1 y Rally2 desde las 11:01, dejan el Parque de Servicios de la Costanera de Encarnación y recorren unos 34 kilómetros hasta el inicio del tramo para los entrenamientos.
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¿Dónde ver el shakedown del Rally del Paraguay 2026?
Los aficionados del automovilismo paraguayo e internacional pueden observar ahora en vivo las pruebas libres oficiales del Rally del Paraguay 2026 en el canal de Youtube del Mundial de Rally (WRC por sus siglas en inglés): ingresar a la plataforma on-line y buscar FIA World Rally Championship. En la portada principal está el Live de la transmisión.
Shakedown: El orden de prioridad para los pilotos
- 11:01 Elfyn Evans
- 11:03 Sami Pajari
- 11:05 Takamoto Katsuta
- 11:07 Oliver Solberg
- 11:09 Sébastien Ogier
- 11:11 Adrien Fourmaux
- 11:13 Thierry Neuville
- 11:15 Hayden Paddon
- 11:17 Joshua Mcerlean
- 11:19 Jon Armstrong
- 11:21 Robert Virves
- 11:23 Alejandro Cachón
- 11:25 Nikolay Gryazin
- 11:27 Johan Rosel
- 11:29 Fau Zaldívar
- 11:31 Gus Greensmith
- 11:33 Diego Domínguez Bejarano
- 11:35 Andrea Lafarja