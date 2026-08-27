Elfyn Evans: “Listos para las carreteras rojas de Paraguay”

El Rally del Paraguay 2026 está en marcha: comenzó oficialmente hoy la segunda edición de la carrera, la undécima fecha del Mundial de Rally 2026. Y a minutos del Shakedown en los 5,6 kilómetros de Carmen del Paraná, el líder de la clasificación de pilotos y que a las 11:01 inicia las pruebas libres, expresó la felicidad de volver a las tierras rojas del Departamento de Itapúa.

Lea más: Shakedown: El orden de prioridad de las pruebas libres

“Estamos listos para las carreteras rojas de Paraguay, con el shakedown comenzando pronto”, escribió Evans en X. El piloto británico de Toyota Gazoo Racing quiere volver al triunfo en la temporada después de las victorias en el Rally de Suecia (fecha 2) y Rally de Japón (fecha 7) y continuar firme en el primer lugar de la tabla de posiciones, en la que suma 201 unidades.

¿Cómo terminó Elfyn Evans en el primer Rally del Paraguay?

Evans, ganador de trece carreras del Mundial de Rally (WRC por sus siglas en inglés), también busca revancha en suelo paraguayo después de culminar segundo en la primera edición histórica del Rally del Paraguay. El gales de 37 años, que aventaja por 30 puntos al finlandés y compañero de equipo Sami Pajari, escolta con 171, había terminado a solo 26,2 segundos del vencedor Sébastien Ogier.

“¡No es una mala manera de llegar a Paraguay! Buena diversión conduciendo por Encarnación en este clásico Toyota, con una increíble bienvenida de todos los fans”, describió Ogier, quien el miércoles, junto a otros pilotos Rally1 y Rally2, desfiló en un auto Toyota clásico descapotable frente a los fanáticos en el Parque de Servicios de la Costanera de Encarnación.

Lea más: Rally del Paraguay: ¿Cómo es la agenda de hoy a un día de la carrera?

El poste de Elfyn Evans sobre el Rally del Paraguay 2026