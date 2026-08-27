Shakedown: El orden de prioridad de las pruebas libres

El Rally del Paraguay 2026 acelera hoy en Carmen del Paraná con las pruebas oficiales libres. En la víspera del arranque de la carrera, por la undécima fecha del Mundial de Rally 2026, los equipos y pilotos realizan el shakedown en un tramo de 5,6 kilómetros en la ciudad veraniega. El evento comienza a las 11:01 con los Rally1 y competidores invitados.

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Desde las 12:01, la prioridad de los entrenamientos es para los pilotos Rally1 y Rally2, entre los que están los tres paraguayos mundialistas: Fau Zaldívar, Diego Domínguez Bejarano y Andrea Lafarja. Luego, de 13:01 a 14:00 y de 14:01 a 15:00, ingresan los autos con prioridad 2 (Skoda Fabia RS, Skoda Fabia Evo, Skoda Fabia, Toyota Yaris GR y Volkswagen Polo GTI) y 3 (Ford Fiesta Rally3) respectivamente

Shakedown: El orden de prioridad