ABC Motor
27 de agosto de 2026 a la - 08:46

Rally del Paraguay: ¿Cómo es la agenda de hoy a un día de la carrera?

Falta un día para el comienzo de la carrera del Rally del Paraguay 2026.

Por ABC Color

Quedan menos de 24 horas para el inicio de la carrera del Rally del Paraguay. La segunda edición del certamen, que corresponde a la undécima fecha del Mundial de Rally 2026, tiene 22 especiales divididas en tres días: 8 pruebas el viernes por la Etapa 1; 9 el sábado por la Etapa 2 y 5 el domingo en la Etapa 3.

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Y en la víspera de la competencia, la jornada está nuevamente cargada: a las 11:01 arranca el Shakedown, las pruebas oficiales libres. El evento, marcado hasta las 15:00, está fijado en un tramo de 5,6 kilómetros en Carmen del Paraná. Luego, los pilotos P1 y P2, designados por FIA Media Delegate, hablan en conferencia en el Parque de Asistencia.

A las 14:00, el Mundial de Rally publica la lista de salida de la Ceremonia de Partida, que comienza a las 19:00 en el Sambódromo de Encarnación, que vendió más de 8.000 entradas. Antes, a las 18:15, los pilotos de los equipos Prioridad 1 y competidores designados por FIA Media Delegate, desfilan a pie ante los aficionados en el estadio de las carnavales.

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Rally del Paraguay 2026: La agenda de hoy

  • 11:00 Shakedown en Carmen del Paraná
  • 12:30 Conferencia de prensa de Pilotos P1 y P2 en el Parque de Asistencia
  • 14:00 Publicación del orden de la Ceremonia de Salida
  • 18:15 Desfile de Equipos P1 en el Sambódromo de Encarnación
  • 19:00 Ceremonia de Salida del Rally del Paraguay-Sambódromo de Encarnación