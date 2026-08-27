Rally del Paraguay: ¿Cómo es la agenda de hoy a un día de la carrera?

Quedan menos de 24 horas para el inicio de la carrera del Rally del Paraguay. La segunda edición del certamen, que corresponde a la undécima fecha del Mundial de Rally 2026, tiene 22 especiales divididas en tres días: 8 pruebas el viernes por la Etapa 1; 9 el sábado por la Etapa 2 y 5 el domingo en la Etapa 3.

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Y en la víspera de la competencia, la jornada está nuevamente cargada: a las 11:01 arranca el Shakedown, las pruebas oficiales libres. El evento, marcado hasta las 15:00, está fijado en un tramo de 5,6 kilómetros en Carmen del Paraná. Luego, los pilotos P1 y P2, designados por FIA Media Delegate, hablan en conferencia en el Parque de Asistencia.

A las 14:00, el Mundial de Rally publica la lista de salida de la Ceremonia de Partida, que comienza a las 19:00 en el Sambódromo de Encarnación, que vendió más de 8.000 entradas. Antes, a las 18:15, los pilotos de los equipos Prioridad 1 y competidores designados por FIA Media Delegate, desfilan a pie ante los aficionados en el estadio de las carnavales.

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