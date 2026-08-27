Mundial de Rally 2026: Las fotos del shakedown del Rally del Paraguay

El Shakedown en la ciudad de Carmen del Paraná, a unos 34 kilómetros de Encarnación, encendió oficialmente los motores del Rally del Paraguay 2026. La segunda edición de la carrera del Mundial de Rally en la tierra roja del Departamento de Itapúa desarrollo hoy las pruebas libres en un tramo de 5,6 kilómetros.

Lea más: Elfyn Evans: “Listos para las carreteras rojas de Paraguay”

Con prioridad para los autos mundialistas, entre los que aparecen Fau Zaldívar y Diego Domínguez Bejarano (Andrea Lafarja no corrió), la sesión comenzó a las 11:01 y continúa por la tarde con las tripulaciones que deseen entrenar en la víspera del inicio de la carrera, marcado para el viernes, desde las 09:03, con un total de 8 especiales.

Las mejores fotos del shakedown del Rally del Paraguay 2026