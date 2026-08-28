Sami Pajari ganó la Etapa 1 y lidera el Rally del Paraguay 2026

Sami Pajari es el vencedor de la Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026. El finlandés, segundo en el Mundial de Rally 2026 a 30 puntos de la cima, remontó a dos pruebas del final aprovechando un llantazo de Elfyn Evans y culminó la jornada en el primer lugar de la clasificación. De las 8 especiales del día, el piloto de Toyota Gazoo Racing solo ganó una: los 33,88 kilómetros de Yerbateras 2.

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Pajari, navegado por su compatriota Marko Salminen, finalizó la competencia con 11,9 segundos de ventaja sobre el neocelandés Hayde Paddon, de Hyundai Motorsport. Por su parte, Evans, el otro piloto del equipo japonés, completó el podio en el tercer lugar a 56,3 segundos. Luego, aparece el francés Adrien Fourmaux (Hyundai Motorsport) a 1 minuto y 51,3 segundos.

Rally del Paraguay 2026: El top 10 de la general después de la Etapa 1

Sami Pajari 1:28:28,7 Hayde Paddon +11,9 Elfyn Evans +56,3 Adrien Fourmaux +1:51,3 Joshua Mcerlean +2:23,1 Diego Domínguez Bejarano +2:36 Gus Greensmith +3:15,4 Oliver Solberg +3:33,3 Marco Bulacia +4:01,4 Romet Jurgenson +4:36,9

Rally del Paraguay: Un paraguayo terminó en el top 10 de la Etapa 1

Diego Domínguez Bejarano integra el top 10 de la clasificación general del Rally del Paraguay 2026: El piloto del Toyota GR Yaris Rally2 finalizó sexto a 2 minutos y 36 segundos del finlandés Sami Pajari, quien triunfó en las últimas dos fechas y es escolta del belga Elfyn Evans en la tabla de posiciones del Mundial de Rally 2026.

Además, Domínguez fue el vencedor de la Etapa 1 entre los Rally2 (o WRC2). El campeón de la WRC3 en 2024 fue el más rápido en 4 (Cambyretá 1, Nueva Alborada 1, Yerbateras 1 y Cambyretá 2) de las 8 especiales, mientras que Fau Zaldivar venció en 1 (Yerbateras 2). Por su lado, Gustavo Saba fue el más rápido en Autódromo 1 y el francés Yohan Rossel, en Nueva Alborada 2 y Autódromo 2.

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Zaldivar, uno de los tres compatriotas que compite en la temporada mundialista, culminó en el undécimo puesto (11°) de la general, a 4 minutos y 39,8 segundos del primer puesto. Por su lado, en la WRC2, el tres veces campeón del Campeonato Sudamericano de Rally quedó quinto (5°), mientras que en la Challenger WRC2 fue cuarto (4°) a 2 minutos y 3,8 segundos de Domínguez Bejarano.

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Rally del Paraguay: ¿Quiénes son los paraguayos que abandonaron?

La Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026 registró 15 abandonos, entre los que están 7 paraguayos: Fabrizio Galanti, Arturo Ortiz, Iván Wasmosy, Armando Medina, Matías Domínguez, Sebastián González y Marcelo González (problemas mecánicos). Los demás, Takamoto Katsuta, Thierry Neuville, Eduardo Castro, Alejandro Cachón, André Martínez, Naveen Pulligilla y Yuki Mamamoto.

Mundial de Rally: Los tramos de la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026

La Etapa 2, el sábado 29, transita por los tramos de Bella Vista, Hohenau,Trinidad y culmina en la Costanera de Encarnación. Los 137,34 kilómetros están divididos en los 21,15 km de Bella Vista 1, los 11,57 km de Bella Vista Sur, los 19,40 km de Hohenau y los 15,00 km de Trinidad, pruebas que son repetidas en una ocasión. Por último, cierran los 3,10 km de Encarnación Costanera.