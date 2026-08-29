El inusual problema que sufrió Diego Domínguez: “Estoy sin...”

Diego Domínguez Bejarano sufrió un insólito problema en la sección 1 de la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026: el piloto del Toyota GR Yaris Rally2 perdió unos lentes luego de finalizar la segunda especial del día (SS10) y empezó a tener problemas en la carrera. “Estoy perdiendo confianza sin mis gafas”, expresó a la transmisión del WRC. El paraguayo, séptimo en la general y líder de la WRC2.

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Según el propio Domínguez Jr., él perdió las gafas, que son especiales y las utiliza para conducir, y no contaba con otro en el auto, motivo por el cual debía o conseguir al finalizar alguna especial o recién en el Parque de Servicios al terminar el rulo. De igual manera, el campeón del mundo en la WCR3 en 2024 acabó la vuelta en el primer lugar entre los Rally2.

Diego Domínguez Jr. perdió sus lentes en la SS10 de la Etapa 2

“Terminamos el primer rulo a la mañana con lluvia que arrasó con todo la asistencia, pero no llegó a los primeros tres tramos del rally, solamente al último que estaba bastante complicado y yo que perdí mis lentes al terminar el segundo tramo de la mañana”, expresó Domínguez Bejarano a WRC en el Parque de Servicios en la Costanera de Encarnación.

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Domínguez Jr. contó que tiene lentes como repuestos. “Ahora tengo dos de repuesto, voy a cambiar y ver qué hacemos a la tarde”, mencionó el hijo de Diego Domínguez, quién busca mantener el primer lugar de la WRC2, en la que lidera con 34 segundos de diferencia sobre Gus Greensmith y, 1 minuto y 46 segundos con relación a Fau Zaldívar.