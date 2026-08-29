Sami Pajari sigue primero y quedó a cinco pruebas de ganar el Rally del Paraguay 2026

Sami Pajari administró la ventaja que logró al conquistar la Etapa 1 del viernes y finalizó la Etapa 2 en la punta de la clasificación general del Rally del Paraguay 2026. El finlandés de 24 años, que no triunfó en ninguna especial del día, quedó a cinco pruebas de celebrar la victoria en la undécima fecha del Mundial de Rally 2026.

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Pajari acabó la jornada con 24.1 segundos sobre Hayden Paddon y 56.3 segundos de ventaja con relación a Elfyn Evans, segundo y tercero respectivamente en la tabla de pilotos del certamen guaraní en el Departamento de Itapúa. Por su lado, Adrien Fourmaux (+59.6) y Oliver Solberg (+3:25.7) completaron el top cinco.

Rally del Paraguay 2026: El Top 10 al finalizar la Etapa 2

Sami Pajari Hayden Paddon +24.1 Elfyn Evans +56.3 Adrien Fourmaux +59.6 Oliver Solberg +3:25.7 Joshua Mcerlean +3:32 Diego Domínguez Bejarano +6:20.4 Jon Armstrong +6:40 Gus Greensmith +6:44.7 Fau Zaldivar +7:33.6

Diego Domínguez Bejarano y Fau Zaldívar, en el Top 10

Diego Domínguez Bejarano y Fau Zaldívar terminaron en el top 10 de la general del Rally del Paraguay 2026. El piloto del Toyota GR Yaris Rally2 culminó séptimo (7°) a 6 minutos y 20,4 segundos de Pajari, mientras que el piloto del Skoda Fabia RS Rally2 acabó décimo (10°) a 7 minutos y 33,6 segundos del finlandés de Toyota Gazoo Racing.

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Domínguez mantiene el primer lugar en la clasificación en el WRC2. El paraguayo supera por 24,3 segundos al británico Gus Greensmith y, por 1 minuto y 13,2 segundos al compatriota Zaldívar, segundo y tercero respectivamente. Tanto el campeón de la WRC3 en 2024 y el tricampeón sudamericano ganaron una especial cada uno.

Rally del Paraguay 2026: El Top 3 de la clasificación del WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +24.3 Fau Zaldívar +1:13.2

Domínguez, vencedor de la Etapa 2 de la categoría (segundo consecutivo después de la victoria en la Etapa 1), fue el más rápido en la última prueba de la jornada, los complicados (mucho barro) 3,10 kilómetros de Encarnación Costanera, mientras que Zaldívar fue el mejor en los 21,15 kilómetros de Bella Vista 1, que abrió la carrera este sábado.

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“Final del Día 2. Remontamos del P9 al P3 en la general de la WRC2. Disfrutamos muchos de los tramos, increíble la cantidad de gente alentando. A descansar, nos queda 1 día más de lucha”, escribió Fau en Fauzaldivarrally. El mundialista finalizó a tan solo 6 décimas de segundo de Domínguez en el último tramo del sábado en Encarnación.

Rally del Paraguay 2026: Las últimas 5 especiales de la carrera

La Etapa 3, el domingo 30 de agosto, es la más corta y define al ganador del Rally del Paraguay 2026: empieza y termina en los 10,26 kilómetros de Encarnación 1, siendo también la SS22, la Power Stage. En medio hay otras tres especiales: Artigas de 19,63 km, repitiendo pasada una vez, y Artigas Oeste de 6,67 km. La acción arranca a las 07:05.

07:05: ES18 Encarnación 1 (10,26 km)

08:38: ES19 Artigas 1 (19,60 km)

10:51: ES20 Artigas Oeste (6,67 km)

11:43: ES21 Artigas 2 (19,60 km)

14:15: ES22 Encarnación 2 - Power Stage (10,26 km)

Qué dijo Pajari luego de finalizar la Etapa 2 nuevamente en la punta

“Hemos actuado con inteligencia y nos hemos mantenido al margen de problemas. Todavía P1. Mañana es el grande. Mantén esos dedos cruzados por nosotros”, escribió Pajari en Instagram. A bordo del Toyota GR Yaris Rally1, navegado por el también finlandés Marko Salminen, el piloto de 24 años busca el tercer triunfo consecutivo en la temporada.

Pajari fue el ganador de las últimas dos fechas del Mundial de Rally 2026: Rally de Estonia y Rally de Finlandia. Con las victorias, alcanzó 171 puntos y quedó a 30 unidades de su compañero de equipo, Elfyns Evans. Por su lado, el británico, que no celebra en la cima del podio desde el Rally de Japón, debe remontar los 56.3 segundos para ganar en Paraguay.