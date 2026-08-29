Rally del Paraguay en vivo: Sami Pajari continúa liderando la carrera

Rally del Paraguay 2026 en vivo

16:55 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +27.2 Fau Zaldívar +1:20.8

16:50 La clasificación del Rally del Paraguay hasta la SS15

Sami Pajari Hayden Paddon +27.6 Elfyn Evans +56.9 Adrien Fourmaux +1:12.9 Joshua Mcerlean +3:27.5 Oliver Solberg +3:41.0 Diego Domínguez Bejarano +5:45.1 Gus Greensmith +6:12.3 Jon Armstrong +6:49 Fau Zaldivar +7:05.9

16:45 Sami Pajari superó a Hayde Paddon en la SS15

Sami Pajari fue más rápido que Hayde Paddon en la SS15, la antepenúltima especial de la Etapa 2. El finlandés extendió la ventaja sobre el neocelandés en décimas de segundo.

16:05 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +30.2 Fau Zaldívar +1:29.8

16:00 La clasificación del Rally del Paraguay hasta la SS14

Sami Pajari Hayden Paddon +27.2 Elfyn Evans +57.9 Adrien Fourmaux +1:21.0 Joshua Mcerlean +3:20.3 Oliver Solberg +3:42.9 Diego Domínguez Bejarano +5:14.4 Gus Greensmith +5:44.6 Jon Armstrong +6:43.3 Fau Zaldívar +6:44.2

15:50 Diego Domínguez Jr. y Fau Zaldívar culminaron la SS14

Diego Domínguez Jr. y Fau Zaldívar terminaron los 10,95 kilómetros de Bella Vista Sur 2: el piloto de Toyota GR Yaris Rally2 marcó 08:00,5 y el piloto del Skoda Fabia RS Rally 2 cronometró 7:53,3.

15:45 Sami Pajari aumentó la diferencia en la SS14

Sami Pajari finalizó la SS14 y aumentó en 2 segundos la ventaja sobre Hayde Paddon en la clasificación general del Rally del Paraguay 2026.

15:20 El Top 3 de la clasificación de la WRC2

Diego Domínguez Bejarano Gus Greensmith +32.2 Fau Zaldívar +1:37

15:15 La clasificación del Rally del Paraguay hasta la SS13

Sami Pajari Hayden Paddon +25 Elfyn Evans +54.8 Adrien Fourmaux +1:25.6 Joshua Mcerlean +3:12.7 Oliver Solberg +3:39.6 Diego Domínguez Bejarano +4:52.1 Gus Greensmith +5:24.3 Fau Zaldivar +6:29.1 Jon Armstrong +6:37.8

15:05 Diego Domínguez Jr. y Fau Zaldívar finalizan la SS13

Diego Domínguez Bejarano y Fau Zaldívar terminaron la SS13: El primero cronometró 11:46,4, mientras que el segundo, 11:37,4 en los 21,15 kilómetros de Bella Vista 2.

14:54 Sami Pajari culminó la SS13 y continúa en punta

Sami Pajari finalizó los 21,15 kilómetros de Bella Vista 2 y continúa en la punta de la clasificación del Rally del Paraguay 2026. El finlandés de Toyota Gazoo Racing lidera con 25 segundos de ventaja.

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14:16 ¡Arrancó la sección 2 de la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026!

En marcha la segunda y última parte de la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026. Sami Pajari es el líder de la carrera.

13:40 El inusual problema que sufrió Diego Domínguez Jr.

Diego Domínguez Bejarano perdió sus lentes al finalizar la segunda especial del día y empezó a tener problemas en la carrera.

12:35 ¿Cómo está la carrera tras finalizar la sección 1 de la Etapa 2?

Finalizó la sección 1 de la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026. Quedan cinco especiales para finalizar el día.

11:30 La clasificación del Rally del Paraguay luego de la SS12

Sami Pajari Hayden Paddon +22.8 Elfyn Evans +55.5 Adrien Fourmaux +1:27.3 Joshua Mcerlean +3:02.1 Oliver Solberg +3:37.7 Diego Domínguez Bejarano +4:15.9 Gus Greensmith +4:49.9 Fau Zaldívar +6:01.9 Jon Armstrong +6:25.8

10:45 La clasificación del Rally del Paraguay luego de la SS11

Sami Pajari Hayden Paddon +26 Elfyn Evans +56 Adrien Fourmaux +1:36.2 Joshua Mcerlean +2:54.2 Oliver Solberg +3:41.6 Diego Domínguez Bejarano +3:51.5 Gus Greensmith +4:31.8 Marco Bulacia +5:17.8 Fau Zaldivar +5:36.5

10:05 El Rally del Paraguay disputa la SS11 de la Etapa 2

Takamoto Katsuta, con tres minutos de adelanto con relación al horario original, corre la SS11 en los 19,4 kilómetros de Hohenau 1.

09:45 La clasificación del Rally del Paraguay luego de la SS10

Sami Pajari 01:39:43.0 Hayden Paddon +21 Elfyn Evans +55.4 Adrien Fourmaux +1:41.4 Joshua Mcerlean +2:45.6 Diego Domínguez Bejarano +3:19,2 Oliver Solberg +3:36.7 Gus Greensmith +4:02.8 Marco Bulacia +4:47.3 Fau Zaldivar +5:14.0

09:15 “Una tormenta que destruyo todo a su paso”

Una tormenta azotó en horas de la mañana a ciudad de Encarnación y destruyó los puestos de los equipos del Rally del Paraguay en el Parque de Servicios.

A morning in the middle of a storm that destroyed everything in its path… ⛈️😮‍💨



It looks like it’s going to be a wild day ahead! 🇵🇾 pic.twitter.com/NZcFyUXtm9 — Thierry Neuville (@thierryneuville) August 29, 2026

09:00 La clasificación del Rally del Paraguay luego de la SS9

Sami Pajari 01:39:43.0 Hayden Paddon +14.8 Elfyn Evans +54.1 Adrien Fourmaux +1:49,5 Joshua Mcerlean +2:35,9 Diego Domínguez Bejarano +3:05,9 Oliver Solberg +3:37.3 Gus Greensmith +3:45,9 Marco Bulacia +4:32.1 Fau Zaldivar +5:01.2

08:19 Takamoto Katusa abre la Etapa 2 del Rally del Paraguay

Takamoto Katsuta abre la Etapa 2 del Rally del Paraguay 2026.

08:10 “Uuu, mi carpa”: La sorpresa de Diego Domínguez Bejarano

Diego Domínguez Bejarano llegó al Parque de Servicios con el para golpe del Toyota GR Yaris Rally1 en mano. El piloto encontró el puesto del equipo completamente destrozado debido a la tormenta que azotó Encarnación.

08:00 Sami Pajari ganó la Etapa 1 y lidera el Rally del Paraguay 2026

Sami Pajari culminó primero en la Etapa 1 del Rally del Paraguay 2026.