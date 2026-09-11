ABC Motor
11 de septiembre de 2026 a la - 18:25

WRC-12ª fecha: Oliver Solberg lidera el Rally Chile Biobío tras la etapa 1

Gran gestión de Oliver Solberg y Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) para adjudicarse la primera etapa del Rally Chile Biobío.
Gran gestión de Oliver Solberg y Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) para adjudicarse la primera etapa del Rally Chile Biobío.Toyota Gazoo Racing WRT

El piloto sueco Oliver Solberg, del Toyota Gazoo Racing, lidera provisionalmente el Rally Chile Biobío –12ª fecha del WRC– tras la etapa 1, superando a su compañero de equipo, el galés Elfyn Evans, y al del Hyundai Motorsport, el francés Adrien Fourmaux.

Por Derlis Santacruz

Oliver Solberg, de 24 años y que marcó el “scratch” en el primer y último tramo de la jornada, fue el vencedor de la etapa 1 del 5° Rally Chile Biobío por delante del galés Elfyn Evans, actual líder del certamen, que quedó a 10,1 segundos, y del francés Adrien Fourmaux, a 18 segundos, respectivamente.

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Solberg, al mando del Toyota GR Yaris Rally1 #99, estiró la ventaja que tenía a su favor al cierre del primer rulo, de 2,3 segundos a 10,1, con relación a Evans (que ganó un solo tramo al igual que el belga Thierry Neuville, el finlandés Sami Pajari y el otro francés Sébastien Ogier), a falta de dos etapas para que se decida quien será el ganador del rally chileno.

En el cuarto lugar culminó Ogier, a 19,7 segundos de Solberg; en el quinto Pajari, a 21,7; y en el sexto Neuville, 27,4 del líder provisional de la etapa, en la que nuevamente abandonó el japonés Takamoto Katsuta (Toyota) por un fuera de pista sin mayores consecuencias para la tripulación y la máquina.

La etapa 2 de este sábado, que tendrá igualmente 6PE y 139,2 kilómetros de recorrido total, arrancará a las 9:08 con el tramo denominado como Pelún 1.