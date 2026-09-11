WRC-12ª fecha: Oliver Solberg lidera el Rally Chile Biobío tras la etapa 1

Oliver Solberg, de 24 años y que marcó el “scratch” en el primer y último tramo de la jornada, fue el vencedor de la etapa 1 del 5° Rally Chile Biobío por delante del galés Elfyn Evans, actual líder del certamen, que quedó a 10,1 segundos, y del francés Adrien Fourmaux, a 18 segundos, respectivamente.

Lea más: Históricos y Camionetas formarán parte del 51° Petrobras Transchaco Rally

Solberg, al mando del Toyota GR Yaris Rally1 #99, estiró la ventaja que tenía a su favor al cierre del primer rulo, de 2,3 segundos a 10,1, con relación a Evans (que ganó un solo tramo al igual que el belga Thierry Neuville, el finlandés Sami Pajari y el otro francés Sébastien Ogier), a falta de dos etapas para que se decida quien será el ganador del rally chileno.

En el cuarto lugar culminó Ogier, a 19,7 segundos de Solberg; en el quinto Pajari, a 21,7; y en el sexto Neuville, 27,4 del líder provisional de la etapa, en la que nuevamente abandonó el japonés Takamoto Katsuta (Toyota) por un fuera de pista sin mayores consecuencias para la tripulación y la máquina.

La etapa 2 de este sábado, que tendrá igualmente 6PE y 139,2 kilómetros de recorrido total, arrancará a las 9:08 con el tramo denominado como Pelún 1.