WRC-Rally Chile Biobío: Los paraguayos con suerte dispar en la primera etapa

Nuestros compatriotas Fau Zaldívar y Diego Domínguez Bejarano tuvieron este viernes una complicada primera etapa en el 5° Rally Chile Biobío –12ª fecha del WRC–, luego de las seis pruebas especiales de la jornada y los 100,7 kilómetros cronometrados que estaban inicialmente previstos.

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Fau, navegado por su habitual copiloto, el ítalo-argentino Marcelo der Ohannesian, en el Škoda Fabia RS Rally2, cuando estaba ubicado en la novena posición de la categoría WRC2 y en la séptima de la WRC2 Challenger –siendo el paraguayo mejor posicionado hasta ese momento–, tuvo un fuera de pista (vuelco) en la PE5 Nuevo Rere 2, de 10,7 kilómetros, y lastimosamente su máquina quedó dañada (parte trasera derecha rota), motivo por el cual no pudo continuar en carrera.

Por otro lado, Diego, copilotado por el experimentado español de las Islas Canarias, Rogelio Peñate, en el Toyota GR Yaris Rally2, del MSi Racing Team español, finalizó 10° en la WRC2 y 8° en la WRC2 Challenger –hasta la PE5–, tras culminar una incidentada jornada que fue bastante exigente para todos los competidores en cuanto al manejo (suelo muy resbaladizo), más aún cuando algunos sectores de los tramos que se corrieron por la mañana tenían agua y barro después de la lluvia que cayó en la previa, por lo que se hizo complicado encontrar un buen grip salvo por la tarde, para el segundo rulo, en el que ya mejoraron en parte las condiciones del piso y en consecuencia, los tiempos.

Domínguez Bejarano, que solo disputó 5PE de la etapa 1 (debido a que la PE6 –Hualqui 2, de 16,6 kilómetros– fue cancelada luego de los fuertes accidentes tanto del español Alejandro Cachón como del japonés Yuki Yamamoto), hasta la PE5 Nuevo Rere 2 estaba 10° a 2:24,5 del líder provisional de la WRC2, el ruso Nikolay Gryazin (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), a la espera de lo que será la etapa 2 de este sábado, en el que también se correrán seis tramos con un recorrido total de 139,2 kilómetros bajo el reloj, en la que será la etapa más larga del rally chileno.