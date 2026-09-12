Diego Domínguez Bejarano remonta en la segunda etapa del Rally Chile Biobío

Diego Domínguez Bejarano, navegado por el español de las Islas Canarias, Rogelio Peñate, a bordo del Toyota GR Yaris Rally2 #25, completó este sábado las seis pruebas especiales y los 139,2 kilómetros cronometrados de la exigente etapa 2 del rally chileno y trepó en el clasificador.

Lea más: WRC-Rally Chile Biobío: Los paraguayos con suerte dispar en la primera etapa

Diego culminó 7º en la categoría WRC2 y 5º en la WRC2 Challenger (8º y 6º este viernes), y ni bien cerraba el primer rulo, entre otras cosas, expresó a través de sus redes sociales cuanto sigue: “Mucho más cómodos que ayer en este rulo. Es casi literalmente nuestra primera experiencia con un coche Rally2 en estos caminos (el año pasado volcamos en la primera etapa). Vamos a intentar seguir mejorando por la tarde”.

Igualmente, Domínguez Bejarano al finalizar la segunda etapa, se mostró satisfecho por lo realizado en el día, y también señaló siguiente: “Cerrando en buena forma nuestro sábado. P7 WRC2 y P5 WRC2 Challenger. Completamos una jornada sin errores y seguimos mejorando nuestro ritmo tramo a tramo”, concluyó.

Nuestro compatriota tendrá que afrontar este domingo las cuatro últimas pruebas especiales (71,2 kilómetros), desde las 9:00, para ver la bandera a cuadros en Chile, después de lo que han sido dos días altamente demandantes con innumerables accidentes (vuelcos y fuera de pista), entre ellos el de Fau Zaldívar y Marcelo der Ohannesian (Škoda Fabia RS Rally2), quienes no pudieron regresar a la carrera este sábado -bajo el formato de Rally2 (reenganche)-, como consecuencia de los daños que sufrió el auto.

Con el abandono también del ruso Nikolay Gryazin (Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale), tras un fuerte vuelco en el primer tramo del día, ahora lidera la WRC2 el francés Yohan Rossel, con una unidad similar, escoltado por el estonio Robert Virves (Škoda Fabia RS Rally2) y el británico Gus Greensmith (Toyota GR Yaris Rally2), respectivamente.