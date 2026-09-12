WRC-Chile: Solberg extiende la diferencia tras la etapa 2 y sigue como líder

El escandinavo Oliver Solberg, de 24 años, al mando de su Toyota GR Yaris Rally1 y navegado por el británico Elliot Edmondson, fue el más rápido de este sábado al cierre de la segunda etapa del rally chileno, demostrando un superlativo nivel sobre una superficie que sigue cobrando víctimas, como el belga Thierry Neuville (Hyundai Motorsport) que se retiró de la competencia luego de un fuerte vuelco en el primer tramo del día, al igual que el ruso Nikolay Gryazin (Lancia Corse HF), que lideraba la categoría WRC2.

#WRC | EL FUERTE GOLPE DE THIERRY NEUVILLE EN CHILE 🇨🇱



👉Así fue el accidente del piloto belga durante el superespecial N°7 del #RallyChileBiobío.



✅ Afortunadamente, tanto el como su navegante Martijn Wydaeghe se encuentran bien.



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Solberg, que marcó el scratch en dos pruebas especiales de la jornada (el francés Sébastien Ogier lo hizo en las cuatro restantes), extendió la diferencia de 10,1 segundos, que quitó al terminar la etapa 1, a 19,1 segundos tras la etapa 2 respecto a su compañero de equipo, el galés Elfyn Evans, actual líder del certamen.

El que perdió la tercera plaza fue el otro galo, Adrien Fourmaux (Hyundai Motorsport), que cedió el lugar a su compatriota Ogier (Toyota Gazoo Racing) de una satisfactoria jornada en el clasificador, quedando a 20,4 segundos del líder Solberg. Fourmaux pasó a ser 4º, a 31,1 segundos de la punta.

El finlandés Sami Pajari (Toyota Gazoo Racing), ganador de la segunda edición del Rally del Paraguay, culminó quinto, a 1:15,5 de Oliver.

Oliver and Elliott in control with Sunday to come 👊🏻#WRC | #RallyChileBiobío 🇨🇱 pic.twitter.com/ReGpgLR4Ry — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 12, 2026

La decisiva etapa 3 del evento trasandino tendrá 4PE, un recorrido total de 71,2 kilómetros cronometrados y arrancará este domingo a las 9:00 en el tramo Carampangue 1.