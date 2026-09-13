WRC: Victoria de Oliver Solberg en el 5º Rally Chile Biobío

Tras su último triunfo en el mes de enero en el Rally de Montecarlo, primera cita de la presente temporada del WRC, el escandinavo Oliver Solberg volvió a subir a lo más alto del podio y retomó la senda de la victoria, esta vez en la quinta edición del Rally Chile Biobío, que tuvo como epicentro a la ciudad de Concepción y que se disputó el fin de semana por la 12ª fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

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Solberg, que lideró desde el primer tramo la competencia en suelo trasandino y que marcó el scratch este domingo en dos tramos, incluída la power stage, consiguió una diferencia final de 16,6 segundos con relación al nueve veces campeón mundial de la especialidad, Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing), y de 33,3 segundos con respecto al otro galo, Adrien Fourmaux (Hyundai Motorsport), quienes completaron el podio.

En el cuarto puesto finalizó el finlandés Sami Pajari (Toyota Gazoo Racing), ganador de la segunda edición del Rally del Paraguay el pasado mes de agosto, que quedó a 1:33,9 del vencedor Solberg.

El gran perdedor de este domingo fue el galés Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing), ya que era el escolta del líder hasta la PE14 Biobío 1 pero llantó en la PE15 Carampangue 2, perdió mucho tiempo y quedó relegado en la clasificación final al quinto lugar.

Con estos resultados en Chile y a falta de dos fechas para la finalización del certamen, el Toyota Gazoo Racing logró su sexto título consecutivo de Campeón en Constructores, el décimo de su historia igualando el récord del legendario equipo Lancia.

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Elfyn Evans sigue al frente del clasificador entre los pilotos con 230 puntos, seguido muy de cerca por Sami Pajari con 213 y Oliver Solberg con 209, segundo y tercero, respectivamente. Cuarto quedó, un poco más alejado, Sébastien Ogier con 171 y quinto Adrien Fourmaux, con 167 unidades.

La penúltima fecha, la 13ª, se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en Italia, en la Isla de Cerdeña.