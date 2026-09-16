Rally de Caaguazú: Las pruebas especiales y los kilómetros de la carrera

El Rally de Caaguazú es la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026. La organización reveló la cantidad pruebas y los kilómetros de la carrera. En la Etapa 1, el sábado 19 de setiembre, tiene tres tramos que son reiterados en una oportunidad cada uno para un total de seis especiales, mientras que en la Etapa 2, el domingo 20, dos tramos y cuatro especiales.
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En el primer día de competencia, las PE1 y PE3 son en los 13,02 kilómetros de Estancia Santa Lucía-Neualco; las PE2 y PE4 en los 13,64 km de Neualco-Estancia Ida; y las PE3 y PE6 en los 10,33 km de Campo Arado-Neualco. En el segundo y último, las PE7 y PE9 en los 21,23 km de Calle Kabure-Mojón 7 y las PE8 y PE10 en los 11,31 km de Yakare’i-Yakare’i Portón.
Rally de Caaguazú: Las etapas y especiales de la carrera
Etapa 1 - Sábado 19 de setiembre
- PE1: Estancia Santa Lucía-Neualco, 13,02 kilómetros
- PE2: Neualco-Estancia Ida, 13,64 kilómetros
- PE3: Campo Arado-Neualco, 10,33 kilómetros
- PE4: Estancia Santa Lucía-Neualco, 13,02 kilómetros
- PE5: Neualco-Estancia Ida, 13,64 kilómetros
- PE6: Campo Arado-Neualco, 10:33 kilómetros
Etapa 2 - Domingo 20 de setiembre
- PE7: Calle Kabure-Mojon 7, 21,23 kilómetros
- PE8: Yakare’i-Yakare’i Portón, 11,31 kilómetros
- PE9: Calle Kabure-Mojon 7, 21,23 kilómetros
- PE10: Yakare’i-Yakare’i Portón, 11,31 kilómetros
Rally de Caaguazú: Los horarios de las pruebas especiales
Etapa 1 - Sábado 19 de setiembre
- PE1: 09:03
- PE2: 09:36
- PE3: 09:59
- PE4: 12:32
- PE5: 13:05
- PE6: 13:28
Etapa 2 - Domingo 20 de setiembre
- PE7: 09:03
- PE8: 09:51
- PE9: 12:29
- PE10: 13:17