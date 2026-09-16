Rally de Caaguazú: Las pruebas especiales y los kilómetros de la carrera

El Rally de Caaguazú es la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026. La organización reveló la cantidad pruebas y los kilómetros de la carrera. En la Etapa 1, el sábado 19 de setiembre, tiene tres tramos que son reiterados en una oportunidad cada uno para un total de seis especiales, mientras que en la Etapa 2, el domingo 20, dos tramos y cuatro especiales.

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En el primer día de competencia, las PE1 y PE3 son en los 13,02 kilómetros de Estancia Santa Lucía-Neualco; las PE2 y PE4 en los 13,64 km de Neualco-Estancia Ida; y las PE3 y PE6 en los 10,33 km de Campo Arado-Neualco. En el segundo y último, las PE7 y PE9 en los 21,23 km de Calle Kabure-Mojón 7 y las PE8 y PE10 en los 11,31 km de Yakare’i-Yakare’i Portón.

Rally de Caaguazú: Las etapas y especiales de la carrera

Etapa 1 - Sábado 19 de setiembre

PE1: Estancia Santa Lucía-Neualco, 13,02 kilómetros

PE2: Neualco-Estancia Ida, 13,64 kilómetros

PE3: Campo Arado-Neualco, 10,33 kilómetros

PE4: Estancia Santa Lucía-Neualco, 13,02 kilómetros

PE5: Neualco-Estancia Ida, 13,64 kilómetros

PE6: Campo Arado-Neualco, 10:33 kilómetros

Etapa 2 - Domingo 20 de setiembre

PE7: Calle Kabure-Mojon 7, 21,23 kilómetros

PE8: Yakare’i-Yakare’i Portón, 11,31 kilómetros

PE9: Calle Kabure-Mojon 7, 21,23 kilómetros

PE10: Yakare’i-Yakare’i Portón, 11,31 kilómetros

Rally de Caaguazú: Los horarios de las pruebas especiales

Etapa 1 - Sábado 19 de setiembre

PE1: 09:03

PE2: 09:36

PE3: 09:59

PE4: 12:32

PE5: 13:05

PE6: 13:28

Etapa 2 - Domingo 20 de setiembre