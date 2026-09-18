Arrancó el Rally de Caaguazú 2026 con las verificaciones

El quinto departamento de nuestro país, Caaguazú, nuevamente se viste de gala para ser el anfitrión este fin de semana del CNR, en el cual veremos en competencia a las mejores tripulaciones del certamen nacional en las diferentes categorías y clases, las que estarán pugnando por los valiosos puntos de esta sexta y penúltima fecha.

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Para ello, las 41 máquinas que forman parte del listado inicial de inscriptos, ya pasaron por las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad en la estación de servicios Petrobras, donde los integrantes del Departamento Técnico del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) y del Centro Paraguayo de Volantes (CPV), se encargaron de hacer cumplir este requisito.

A partir de ahora, solo queda aguardar el comienzo del shakedown o pruebas libres oficiales, que está previsto para las 13:00, sobre un tramo de 4,8 km en la zona denominada como Neualco; y posteriormente, disfrutar de lo que sin lugar a dudas, será la tradicional largada simbólica, que se realizará frente a la Iglesia Inmaculada Concepción, a partir de las 20:00.

Hasta ahora, el clima es bastante agradable, 23° y soleado, y veremos si finalmente llega o no la lluvia pronosticada.