ABC Motor
18 de septiembre de 2026 a la - 10:59

Arrancó el Rally de Caaguazú 2026 con las verificaciones

El Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, que estará al mando de Migue Zaldívar y Luis Allende, fue el primero en pasar por las verificaciones esta mañana de viernes.
El Škoda Fabia RS Rally2, del MZ Racing, que estará al mando de Migue Zaldívar y Luis Allende, fue el primero en pasar por las verificaciones esta mañana de viernes.Gustavo Machado, ABC Color

El Petrobras Rally de Caaguazú 2026, correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally (CNR), se puso en marcha este viernes con las respectivas verificaciones, a la espera del shakedown y la largada simbólica.

Por Derlis Santacruz
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El quinto departamento de nuestro país, Caaguazú, nuevamente se viste de gala para ser el anfitrión este fin de semana del CNR, en el cual veremos en competencia a las mejores tripulaciones del certamen nacional en las diferentes categorías y clases, las que estarán pugnando por los valiosos puntos de esta sexta y penúltima fecha.

Lea más: El Rally de Caaguazú contará con 41 binomios para la competencia

Para ello, las 41 máquinas que forman parte del listado inicial de inscriptos, ya pasaron por las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad en la estación de servicios Petrobras, donde los integrantes del Departamento Técnico del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy) y del Centro Paraguayo de Volantes (CPV), se encargaron de hacer cumplir este requisito.

A partir de ahora, solo queda aguardar el comienzo del shakedown o pruebas libres oficiales, que está previsto para las 13:00, sobre un tramo de 4,8 km en la zona denominada como Neualco; y posteriormente, disfrutar de lo que sin lugar a dudas, será la tradicional largada simbólica, que se realizará frente a la Iglesia Inmaculada Concepción, a partir de las 20:00.

Hasta ahora, el clima es bastante agradable, 23° y soleado, y veremos si finalmente llega o no la lluvia pronosticada.