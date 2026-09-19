Fau Zaldívar: “Estamos bien dentro del ritmo de punta, pero los resultados no están llegando”

Zaldívar, que viene de disputar una exigente temporada internacional, reconoció que los resultados no fueron los esperados, principalmente por una serie de inconvenientes que le impidieron cerrar las carreras con buenos puntos.

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“Realmente este año la temporada está bastante complicada. Los resultados no están llegando, estamos un poco de mala suerte y nos está costando cerrar las carreras. Hay veces en el deporte donde las cosas no salen y es cuestión de seguir intentando, seguir trabajando y tratar de cambiar distintas cosas para ver si son esos los pequeños problemas”, explicó.

Sin embargo, el piloto paraguayo destacó que el rendimiento y el ritmo mostrados en los tramos representan un aspecto positivo. “Ya estamos bien dentro del ritmo de punta. Creo que hay ciertos rallies donde estamos andando muy bien”, señaló.

En ese sentido, recordó lo ocurrido en el Rally del Paraguay, donde un doble pinchazo condicionó sus posibilidades desde el inicio. “Con el Rally Paraguay, el viernes, con el pinchazo ya sabíamos que no teníamos nada que hacer. La idea era salir a andar a fondo, tratar de meter un poco de presión”, relató.

Zaldívar explicó que, pese a tener la posibilidad de bajar el ritmo posteriormente, decidió mantener la velocidad como parte de un proceso de aprendizaje para lograr mayor regularidad. “La idea es tener este ritmo durante toda la carrera, no solamente por un día. Ese era parte del proceso de aprendizaje para mantener un ritmo”, manifestó.

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El error llegó posteriormente y terminó con sus posibilidades de alcanzar el podio. “Lastimosamente llegó un error y se nos fueron las chances del podio. Pero realmente para nosotros el viernes ya se había acabado la carrera con el doble pinchazo”, apuntó.

En Chile, otra vez un pequeño incidente terminó condicionando su participación. “Era una carrera bastante complicada. Sabíamos que la idea era ir un poco de menos a más. Un pequeño toque del auto con el chapón me sacó de la línea y perdí totalmente la línea para la siguiente curva. No dimos vuelta”, recordó.

“Creo que fue un poco de mala suerte. Este es un deporte donde a veces sale como uno se plantea y a veces no. De momento no nos están saliendo las cosas así que estamos analizando y tratando de entender dónde tenemos que trabajar para cambiar”, agregó.

Cerdeña, el cierre mundial

El siguiente compromiso internacional de Zaldívar será en Cerdeña, Italia, donde tiene previsto competir el próximo viernes en la última fecha de su calendario mundial.

“Me estoy yendo el próximo viernes a Cerdeña”, confirmó el piloto paraguayo, quien ya tiene prácticamente completado su programa de competencia de la temporada.

La cancelación del Rally de Arabia Saudí, que estaba previsto como cierre del Campeonato Mundial de Rally, no modifica su planificación. “A mí no me afecta porque yo ya completo mi plan acá en Italia. Yo completo todas mis fechas”, explicó.

Zaldívar reconoció que los últimos resultados hicieron que la clasificación del campeonato dejara de ser una prioridad. “Venimos de cuatro rallies en los que no estamos con buenos puntos. Básicamente, el campeonato ya ni miro”, admitió.

Su objetivo ahora está puesto en cerrar la temporada y comenzar a proyectar el próximo año. “Por suerte pude cumplir con correr una vez más una temporada y ahora ya pensar qué hacemos el año que viene”, expresó.

Consejos para Migue

Mientras prepara su viaje a Europa, Fau también aprovecha estos días para acompañar a su hermano Migue, quien está protagonizando una destacada actuación en el Rally de Caaguazú.

El mundialista paraguayo contó que intenta transmitirle parte de la experiencia adquirida durante sus años de competencia. “Siempre que puedo le trato de dar una mano, trato de usar un poco lo que yo aprendí y enseñarle”, comentó.

Antes de la largada, ambos analizaron distintos aspectos del auto y de los tramos. “Estábamos hablando de pequeñas cosas que hacerle al auto, tratando de dar un poco mi opinión de cómo tiene que encarar ciertos lugares”, explicó.

Ahora, el consejo para Migue es administrar la ventaja y mantener el ritmo. “Creo que bastante bien. La idea es que mantenga el mismo ritmo, que administre esto y ver cómo se dan las cosas para mañana”, concluyó Fau Zaldívar.