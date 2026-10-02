Fau Zaldívar completa la durísima primera etapa del Rally de Italia

Fau Zaldívar, quien compite junto al ítalo argentino Marcelo der Ohannesian, al mando de un Škoda Fabia RS Rally2, preparado por el equipo de origen español Raceseven, culminó 9° en la WRC2 y 6° en la WRC2 Challenger al cierre de la primera etapa del Rally de Italia, que se cumple este fin de semana en Cerdeña por la 13ª y última fecha del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

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A pesar del llantazo que sufrió arriba de su máquina, en la PE4 Monti di Ala’-Sa Conchedda-Lerno 1, de 23,2 kilómetros, Fau pudo continuar en competencia y completó las seis pruebas especiales cronometradas del día y el recorrido total de 119,6 kilómetros, sobre una superficie y condiciones de piso muy cambiantes, a la espera de lo que será la carrera que tendrá su continuidad este sábado.

La segunda etapa de este sábado tendrá nuevamente seis tramos cronometrados y una distancia total de 123,6 kilómetros bajo el crono. La jornada, que será la más extensa del rally italiano, se pondrá en marcha otra vez a las 8:01 hora local (3:01 de Paraguay).

“Que día. Difícil para todos, pero acá estamos. Pudimos meternos en el P9 de la general WRC2 y P6 en Challenger. Mañana nos toca otro día muy largo, así que a estar enfocados”, expresó Zaldívar a través de sus redes sociales.