Sebastián Galeano compite en la última fecha del FIA Karting Academy Trophy

Nuestro compatriota Sebastián Galeano partió rumbo a Italia para competir en la tercera y última fecha del FIA Karting Academy Trophy, que se disputa en el trazado de Viterbo, de 1294 metros de longitud y 16 curvas (10 a la derecha y 6 a la izquierda).

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Antes de comenzar esta última carrera del año del FIA Karting Academy Trophy, Seba se ubica en el séptimo lugar de la tabla provisional del certamen. Las carreras del fin de semana otorgarán hasta un máximo de 75 puntos, por lo que Galeano —matemáticamente— tiene la posibilidad de alcanzar la posición de escolta del líder actual en esta fecha final.

Luego de las prácticas libres de este viernes, Seba fue tercero en la clasificación (qualy) para las mangas, lo que elevó las expectativas y el optimismo de cara al fin de semana. En la Manga 1 disputada este sábado, culminó en el sexto lugar, mientras que en la Manga 2 finalizó en el cuarto puesto compitiendo contra los mejores pilotos del mundo.

Queda la manga final de este domingo, tras la cual se conocerán la posición definitiva de Galeano, los puntos sumados en el certamen y su ubicación final en la tabla tras las tres fechas del año (Bélgica/Genk, Italia/Sarno y Viterbo).