Alfombra roja para Marc Márquez tras triunfo y baja de Jorge Martín

El madrileño Jorge Martín, al mando de una de las dos motos oficiales Aprilia, ya ha perdido su puesto de líder en la clasificación de pilotos al no sumar ningún punto al término de la carrera esprint de 13 vueltas (unos 57 km) y está ahora a diez puntos del catalán Marc Márquez, al manillar de su Ducati (355 puntos frente a 365).

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“Jorge Martín ha sido declarado no apto para correr después de fracturarse la muñeca derecha. Le deseamos una pronta recuperación” , publicó en X la organización de MotoGP, tras un comunicado de Aprilia.

Martín se fue al suelo en la octava vuelta y dejó la victoria a su rival Marc Márquez, quien saldrá de nuevo desde la pole position el domingo y tendrá total libertad para llevarse el botín y ampliar la ventaja en la general del Mundial.

Jorge Martin CRASHED OUT of the Tissot Sprint while battling side by side with Marc Marquez 💥#AusMotoGP | Live Now on @Channel10au pic.twitter.com/AlylW3RqUi — 10 Motorsport (@10Motorsport) October 24, 2026

Australia es la 18ª prueba de la temporada, antes de Malasia, quizá de Qatar en función de la evolución de los riesgos de seguridad en Oriente Medio, Portugal y España (Valencia).

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Duda para la recta final

Se desconoce si Martín estará recuperado para el próximo fin de semana en Sepang (Malasia), ya que “las radiografías han revelado una fractura del radio y una sospecha de fractura del cúbito en su extremo distal”, según Aprilia.

Va a someterse a exámenes complementarios para establecer un diagnóstico definitivo, según declaraciones del equipo recogidas por el portal Motorsport.com en francés, presente en Australia. Se trata de un duro revés para Martín, que ve escaparse sus opciones de un segundo título mundial en MotoGP frente a Marc Márquez, que ya tiene siete en la categoría reina del motociclismo.

Jorge Martín se cayó cuando iba segundo en la carrera esprint, peleando con Márquez por la primera posición. Se deslizó sobre la grava después de que su moto fuera registrada a 180 km/h en esa curva.

La otra Aprilia oficial es la del italiano Marco Bezzecchi, que terminó cuarto y es tercero en la clasificación del Mundial.

La de Martín no es la única baja para el domingo: el también español Raúl Fernández, con una Aprilia del equipo Trackhouse, abandonó durante el esprint y luego escribió en su cuenta de X que había que “decir adiós a Phillip Island” porque su “dedo dijo basta” .

La fractura está “estabilizada” , pero aún “inflamada” , según su escudería, y el piloto, séptimo en el campeonato, ha prometido “volver al 100%” .

Será el último GP de MotoGP en Phillip Island, mientras el paddock no escatima elogios para este circuito trazado a orillas del océano, al sur de Melbourne, “espectacular”, “fluido y rápido”, pero a veces azotado por temibles ráfagas de viento y tormentas que amenazan el domingo a partir de las 14:00, hora local (03:00 GMT).