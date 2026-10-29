Nicolás Baeza: “La carrera del sábado se define en Chucho”

El Rally del Chaco es la certamen más difícil del automovilismo paraguayo, pero en esta edición 2026, los tramos parecen estar mucha más complicados, sobre todo para los pilotos de la tracción simple. La carrera empieza el viernes 30 con la Etapa 1: son 7 pruebas especiales en 160,09 kilómetros cronometrados.

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Nicolás Baeza habló con ABC en la víspera del inicio de la competencia y apunto contra los 22,67 kilómetros de la Picada Chucho. “La carrera del sábado se va a definir en Chucho,. Está bastante complicado y en Pozo Indio también está muy roto el prime”, manifestó el piloto del Honda Civic Type R EP3.

“Será una carrera que tendrá sus condimentos en los tres días. Vamos a tratar de salir a hacer lo que podamos y a dar la vuelta que es lo fundamental”, añadió Baeza, quien está acompañado en la butaca derecha por Luis Cabo de Vila. La tripulación parte el viernes desde la rampa de Mariscal Estigarribia a las 06:42.

Nicolás Baeza y la razón por la que la Picada Chucho está muy complicada

Baeza explicó el motivo por la que Chucho es un prime que puede generar inconvenientes a los 4x2. “El problema es partir del kilómetro quince, tenemos una derecha de un retome y no hay para impulsar el auto y tenemos mil quinientos dos mil metros en los que tenemos que ir entubados e ir por la huella”, contó.

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“En el kilómetro diecinueve está muy pesado, es muy difícil, tenemos un obstáculo y no creo que podamos seguir con el auto por las condiciones de tener que pasar. Pero veremos qué deciden las autoridades. Espero que tomen una decisión que sea la mejor para todos. Pozo Indio también está muy roto”, añadió Baeza.

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Nicolás Baeza y la elección de correr el Rally del Chaco a “última hora”

Baeza contó que junto a Cabo Vila decidieron correr el Transchaco Rally a última hora. “Decidimos a última hora que íbamos a hacer el Chaco. Tatar de poner toda la experiencia que tengamos para correr, tratar de hacer bien las cosas y no fallar en nada”, culminó el piloto de la Clase RC4A en el taller del equipo.