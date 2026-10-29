Oficial: El orden de partida de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

El Touring y Automóvil Club Paraguayo confirmó el orden de partida de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. Fau Zaldívar, ganador de la clasificación el domingo en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, es el primero en salir: a las 05:37 sube a la rampa de Mariscal Estigarribia y a las 07:30 larga la PE2 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada a La Patria.

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Alejandro Galanti, Gustavo Saba, Diego Domínguez Bejarano y Migue Zaldívar completan el top 5 en el comienzo de la carrera, que en el primer día tiene 7 especiales con un total de 160,09 kilómetros cronometrados. Por su lado, el primero de la tracción simple en iniciar la competencia es Carlos Bogado, quien es escoltado por Diego Cruz e Iván Wasmosy.

El orden de partida de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

Fabrizio Zaldívar Alejandro Galanti Gustavo Saba Diego Domínguez Migue Zaldívar Fabrizio Galanti Tiago Weiler Augusto Bestard Fabrizio Chiriani Ricardo Escauriza Gerardo Wasmosy Thomas Klassen Alfredo Escauriza Ricardo Fretes César Pedotti Carlos Bogado Diego Cruz Iván Wasmosy Manuel Irala Luis Panza César Cruz Raúl Franco Orlando Benítez Nicolás Baeza Luis Silguero Gianluca Laterra Luis María Gómez Sebastián Martínez Arnaldo Duarte Manuel Giménez Osvaldo Draguicevich Riyosuke Shima Víctor Escobar Hernán Arguello Hugo Cano Nelson Rolón Víctor Ruiz Díaz Rodrigo Campos Agustín Medina Ceferino Ledesma Alberto Guanes Víctor Ramirez Herib Chamas Augusto Rossi Nicolás Camacho Johnny Zeballos Sergio Galeano Blas Zapag Miller Otazo Mark Hicks Carlos Rojas David Blanco Arturo Núñez Armando Benítez

¿Cuántas tripulaciones corren oficialmente el Rally del Chaco 2026?

De las 55 máquinas del listado para la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia, Luis Saccomani no aparece en el orden de partida de la Etapa 1 del Rally del Chaco. Por ende, la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026 empiezan 54 tripulaciones: 47 son autos del certamen y 7 pertenecen a la categoría de Camionetas.

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De los 47 autos del Nacional, entre 4x4 y 4x2, que compiten en el certamen más importante del automovilismo paraguayo, 8 son de la clase RC2A; 5 de la RC2B y otros 5 de la RC2N, todos de la tracción integral. Por su lado, en la tracción simple están 7 de la RC4A, 6 de la RC4B, 9 de la RC4C y 7 de la RC5.

La Etapa 1 del Rally del Chaco: tramos y horarios de la carrera