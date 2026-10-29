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ABC Motor
29 de octubre de 2026 - 20:17

Oficial: El orden de partida de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

El Touring oficializó el orden de partida del Rally del Chaco 2026. El primero en subir a la rampa y realizar la PE2 es Fau Zaldívar.

Por Darío Ibarra
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El Touring y Automóvil Club Paraguayo confirmó el orden de partida de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. Fau Zaldívar, ganador de la clasificación el domingo en el Autódromo Víctor Rubén Dumot, es el primero en salir: a las 05:37 sube a la rampa de Mariscal Estigarribia y a las 07:30 larga la PE2 en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada a La Patria.

Lea más: Nicolás Baeza: “La carrera del sábado se va a definir en Chucho”

Alejandro Galanti, Gustavo Saba, Diego Domínguez Bejarano y Migue Zaldívar completan el top 5 en el comienzo de la carrera, que en el primer día tiene 7 especiales con un total de 160,09 kilómetros cronometrados. Por su lado, el primero de la tracción simple en iniciar la competencia es Carlos Bogado, quien es escoltado por Diego Cruz e Iván Wasmosy.

El orden de partida de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026

  1. Fabrizio Zaldívar
  2. Alejandro Galanti
  3. Gustavo Saba
  4. Diego Domínguez
  5. Migue Zaldívar
  6. Fabrizio Galanti
  7. Tiago Weiler
  8. Augusto Bestard
  9. Fabrizio Chiriani
  10. Ricardo Escauriza
  11. Gerardo Wasmosy
  12. Thomas Klassen
  13. Alfredo Escauriza
  14. Ricardo Fretes
  15. César Pedotti
  16. Carlos Bogado
  17. Diego Cruz
  18. Iván Wasmosy
  19. Manuel Irala
  20. Luis Panza
  21. César Cruz
  22. Raúl Franco
  23. Orlando Benítez
  24. Nicolás Baeza
  25. Luis Silguero
  26. Gianluca Laterra
  27. Luis María Gómez
  28. Sebastián Martínez
  29. Arnaldo Duarte
  30. Manuel Giménez
  31. Osvaldo Draguicevich
  32. Riyosuke Shima
  33. Víctor Escobar
  34. Hernán Arguello
  35. Hugo Cano
  36. Nelson Rolón
  37. Víctor Ruiz Díaz
  38. Rodrigo Campos
  39. Agustín Medina
  40. Ceferino Ledesma
  41. Alberto Guanes
  42. Víctor Ramirez
  43. Herib Chamas
  44. Augusto Rossi
  45. Nicolás Camacho
  46. Johnny Zeballos
  47. Sergio Galeano
  48. Blas Zapag
  49. Miller Otazo
  50. Mark Hicks
  51. Carlos Rojas
  52. David Blanco
  53. Arturo Núñez
  54. Armando Benítez

¿Cuántas tripulaciones corren oficialmente el Rally del Chaco 2026?

De las 55 máquinas del listado para la instalación del GPS en la Terminal de Ómnibus de Mariscal Estigarribia, Luis Saccomani no aparece en el orden de partida de la Etapa 1 del Rally del Chaco. Por ende, la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally 2026 empiezan 54 tripulaciones: 47 son autos del certamen y 7 pertenecen a la categoría de Camionetas.

Lea más: Video: Así luce la Histórica a un día del Rally del Chaco 2026

De los 47 autos del Nacional, entre 4x4 y 4x2, que compiten en el certamen más importante del automovilismo paraguayo, 8 son de la clase RC2A; 5 de la RC2B y otros 5 de la RC2N, todos de la tracción integral. Por su lado, en la tracción simple están 7 de la RC4A, 6 de la RC4B, 9 de la RC4C y 7 de la RC5.

La Etapa 1 del Rally del Chaco: tramos y horarios de la carrera

  • PE2: Ruta D092-La Patria; 14,86 km/7:30
  • PE3: Cemelpa-D092 Llegada; 25,15 km/7:58
  • PE4: Picada León Pirú-Misión Sta. Rosa; 32,80 km/8:31
  • PE5: Campo Karen Largada-Llegada; 32,84 km/10:14
  • PE6: Ruta Transchaco-Picada Histórica; 12,55 km/12:07
  • PE7: Ocho Cué-Picada Aeropuerto; 25,00 km/12:30
  • PE8: Super Especial Largada-Llegada; 6,93 km/14:03

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