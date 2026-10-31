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ABC Motor
31 de octubre de 2026 - 20:55

Gianluca Laterra, líder de la F2: “Pozo Indio fue un carnaval”

Gianluca Laterra ganó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026 en la F2. Además, el piloto del Toyota Etios es líder en la categoría.

Por Darío Ibarra
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Gianluca Laterra finalizó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026 en la cima de la clasificación general de la tracción simple. A bordo de un Toyota Etios, navegado por su padre Ricardo Laterra, el piloto también fue el más rápido de la jornada (ganó la etapa).

Lea más: Alejandro Galanti lidera el Rally del Chaco 2026 tras la Etapa 2

“Fue una etapa bastante dura, complicada. Hoy sí el auto vino más golpeado. Pozo Indio fue un carnaval. Chucho, por suerte se acortó. Lo bueno es que estamos acá. Creo que estamos primeros y estoy muy feliz con el resultado”, contó Laterra.

El Toyota Etios de Gianluca y Ricardo Laterra en la rampa de Mariscal Estigarribia antes de empezar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Toyota Etios de Gianluca y Ricardo Laterra en la rampa de Mariscal Estigarribia antes de empezar la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

Gianluca Laterra: “Fuimos de menos a más”

“Comenzamos una etapa bastante tranquilos, con problemas en La Patria, el auto se apagaba pero no perdimos la cabeza. Nos fuimos de menos a más y se fueron dando los tiempos”, explico Laterra, quien lidera con 22,9 segundos sobre Iván Wasmosy.

Lea más: Migue Zaldívar ganó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026

“Pozo Indio hace bastante tiempo no estaba tan complicado así, y eso me sorprendió la verdad. Chucho se recortó, nos hicieron salir por la Línea Fronteriza otra vez y ahí era un desastre con las camionetas que estaban saliendo del otro tramo”, comentó.

El Toyota Etios de Gianluca y Ricardo Laterra durante la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.
El Toyota Etios de Gianluca y Ricardo Laterra durante la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

El piloto del GL Rally Team apuntó a la decisiva Etapa 3. “Creo que va a seguir siendo complicado, el año pasado tuvimos un domingo bastante duro. Ojalá no pase más eso, vamos a ir tranquilo. Lo importante es cerrar el rally”, culminó Laterra en Parque Cerrado.

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