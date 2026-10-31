Rally del Chaco: El resumen de la Etapa 2 de la carrera

Alejandro Galanti aprovechó el abandono de Fau Zaldívar y finalizó primero en la clasificación general del Rally del Chaco 2026 luego de la Etapa 2. Migue Zaldívar, ganador del día, es el inmediato perseguidor del seis veces ganador en el Infierno Verde. Por su lado, Gianluca Laterra fue el mejor de la jornada en la F2 y también lidera la categoría.

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El resumen de la Etapa 2 del Rally del Chaco

17:45 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE16 en la F2

Gianluca Laterra Iván Wasmosy +12,49 Carlos Bogado +59:44,08

17:30 Gianluca Laterra ganó la Etapa 2 del Rally del Chaco en la F2

Giancula Laterra fue el más rápido de la F2 en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

17:00 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE16

Alejandro Galanti Migue Zaldívar +39,20 Gustavo Saba +4:37,38 Tiago Weiler +5:14,14 Augusto Bestard +10:31,83 Diego Domínguez Bejarano +15:32,73 Fabrizio Chariani +26:24,30 Gerardo Wasmosy +39:22,78 Ricardo Escauriza +01:08:15,53 Gianluca Laterra +01:47:35,08 Iván Wasmosy +01:47:47,57

16:30 Migue Zaldívar ganó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026

Migue Zaldívar fue el vencedor de la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 superó por 59,18 segundos a Alejandro Galanti.

16:20 Alejandro Galanti lidera el TRC51 al finalizar la Etapa 2

Alejandro Galanti finalizó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026 con 39,20 segundos de ventaja sobre Migue Zaldívar.

16:18 Migue Zaldívar terminó la PE16 en Campo Karen

Migue Zaldívar acabó la PE16 con 17 minutos y 36,5 segundos y finalizó la Etapa 2 en el segundo lugar de la clasificación general del Rally del Chaco 2026.

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16:14 Alejandro Galanti culminó la última PE de la Etapa 2

Alejandro Galanti finalizó la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026 con 17 minutos y 25,4 segundos en la PE16.

16:00 Migue Zaldívar está en carrera en la PE16 de la Etapa 2

Migue Zaldívar realiza la última especial de la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

15:57 Alejandro Galanti realiza la última especial de la Etapa 2

Alejandro Galanti está en el tramo de la PE16, la última prueba de la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

15:00 Campo Karen Largada-Llegada, la última PE de la Etapa 2

Campo Karen Largada-Llegada es el último tramo de la carrera. La prueba especial debe arrancar a las 15:58.

14:45 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE15

Alejandro Galanti Migue Zaldívar +28,10 Tiago Weiler +4:35,44 Gustavo Saba +4:36,28 Augusto Bestard +9:00,13

14:29 Migue Zaldívar terminó la PE14 en Misión Santa Rosa

Migue Zaldívar terminó la PE14 con el mismo tiempo que Alejandro Galanti: ¡12:12,36!

14:26 Alejandro Galanti finalizó la PE14 en Misión Santa Rosa

Alejandro Galanti culmino la PE14 con 12 minutos y 12,36 segundos.

14:17 Migue Zaldívar partió en la PE14 del Transchaco

Migue Zaldívar realiza la penúltima especial de la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

14:14 Alejandro Galanti realiza la PE14 del Rally del Chaco

Alejandro Galanti corre la PE14, Picada León Piru-Misión Santa Rosa, del Rally del Chaco 2026.

13:40 Fau Zaldívar: “Se terminó el Chaco para nosotros”

Fau Zaldívar abandonó el Rally del Chaco por un problema en el motor del Skoda Fabia RS Rally2.

13:25 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE14

Alejandro Galanti Migue Zaldívar +28,10 Gustavo Saba +3:34,78 Tiago Weiler +4:15,84 Augusto Bestard +7:29,73

13:15 Quedan dos PE para finalizar la Etapa 2 del TCR51

El Rally del Chaco 2026 tiene dos pruebas especiales para finalizar la Etapa 2: Picada León Pirú-Misión Santa Rosa (14:03) y Campo Karen Largada-Llegada (15:46).

13:03 Migue Zaldívar finalizó la PE14 en Cuartel

Migue Zaldívar llegó al final de la PE14 con un tiempo 4 minutos y 46,8 segundos.

13:01 Fau Zaldívar quedó en el tramo de la PE14

Fau Zaldívar arrancó, pero no terminó la PE14. El mundialista sufrió problemas de motor en el Skoda Fabia RS Rally2.

13:00 Alejandro Galanti terminó la PE14 y es nuevo líder del TCR

Alejandro Galanti es el nuevo líder del Rally del Chaco 2026. El más ganador del TCR marcó 4 minutos y 52,10 segundos.

12:50 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE13

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +40,07 Migue Zaldívar +1:13,47 Gustavo Saba +4:15,65 Tiago Weiler +4:43,31 Augusto Bestard +7:43,40 Diego Domínguez +14:29,90

12:31 ¡Tiago Weiler marcó el mejor tiempo de la PE13!

Sorpresa en la PE13 del Rally del Chaco 2026: Tiago Weiler finalizó el tramo en 11 minutos y 59 segundos y marcó el mejor tiempo del prime.

12:30 Migue Zaldívar descontó la diferencia con Alejandro Galanti

Migue Zaldívar volvió a descontar a Alejandro Galanti: el vigente campeón del Campeonato Nacional de Rally está a 33,4 segundos del piloto del Toyota Gazoo Racing Paraguay.

12:25 Fau Zaldívar volvió a aumentar la diferencia en el TCR

Fau Zaldívar extendió nuevamente la diferencia sobre Alejandro Galanti. Ahora, el mundialista lidera con 40,07 segundos de ventaja.

12:23 Migue Zaldívar llegó al final de la PE13 en Chucho

Migue Zaldívar culmino la PE13 en 12 minutos y 3,6 segundos, marcando nuevamente el mejor tiempo del prime.

12:20 Alejandro Galanti finalizó la PE13 en Chucho

Alejandro Galanti acabó la PE13 en Chucho en 12 minutos y 17,80 segundos.

12:17 Fau Zaldívar culminó la PE13 en Chucho

Fau Zaldívar la Picada Chucho en 12 minutos y 15,70 segundos.

12:08 Alejandro Galanti parte en la PE13 de Chucho

Alejandro Galanti realiza la Picada Chucho en la PE13 del Rally del Chaco 2026.

12:05 Fau Zaldívar realiza la PE13 en Picada Chucho

Fau Zaldívar corre la PE13 en los 22,67 kilómetros de la Picada Chucho.

11:50 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE12

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +37,97 Migue Zaldívar +1:25,57 Gustavo Saba +4:12,05 Tiago Weiler +5:00,01 Augusto Bestard +6:38,20 Diego Domínguez +6:57,50

11:35 La próxima especial del TCR51 es en Chucho

La siguiente prueba del Rally de Chaco 2026 es la PE13: Picada Chucho Largada-Llegada de 22,67 kilómetros. El tramo arranca a las 12:05.

11:30 La clasificación de Camionetas hasta la PE10

Blas Zapag Mark Hicks +51:34,78 Carlos Rojas +1:00:06,74 Armando Benítez +1:05:39,92 David Blanco +1:37:02,93 Miller Ojazo +2:21:20,14

11:18 Fau Zaldívar aumenta la diferencia sobre Alejandro Galanti

Fau Zaldívar lidera el Rally del Chaco 2026 con 37,97 segundos de ventaja sobre Alejandro Galanti.

11:16 Migue Zaldívar finalizó la PE14 en La Verónica

Migue Zaldívar también finalizó la PE14: el piloto del Skoda Fabia RS Rally2 marcó 8 minutos y 14,10 segundos.

11:13 Alejandro Galanti llegó al final de la PE12

Alejandro Galanti terminó la PE12 en La Verónica en 8 minutos y 34,80 segundos.

11:10 Fau Zaldívar culminó la PE12 en La Verónica

Fau Zaldívar finalizó la PE12 con un tiempo de 8 minutos y 25,70 segundos.

11:02 Fau Zaldívar corre la PE12 en Picada 40

Fau Zaldívar partió en la PE12, los 20,42 kilómetros de la Picada 40 a La Verónica.

10:35 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE11

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +28,87 Migue Zaldívar +1:37,17 Gustavo Saba +4:07,15 Tiago Weiler +5:00,01 Diego Domínguez +5:40,10 Augusto Bestard +6:03,10

10:30 Diego Domínguez Bejarano terminó la PE11 del TCR51

Diego Domínguez Bejarano registró 32 minutos y 10,4 segundos al finalizar la PE11. El mundialista acabó el prime con la rueda delantera derecha en llanta.

10:22 Migue Zaldívar llegó al final de la PE11

Migue Zaldívar acabó la PE11 en Pozo Indio con un tiempo de 27 minutos y 52,4 segundos. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 tiene el mejor tiempo del prime.

10:20 Alejandro Galanti terminó la PE11 en Pozo Indio

Alejandro Galanti finalizó la PE11 con 28 minutos y 55,40 segundos.

10:18 Fau Zaldívar culminó la PE11 en Pozo Indio

Fau Zaldívar culminó la PE11 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 29 minutos y 0,20 segundos.

09:54 Migue Zaldívar partió en la PE11 del TCR51

Migue Zaldívar corre la prueba especial 11, Línea Fronteriza-Pozo Indio, del Rally del Chaco 2026.

09:51 Alejandro Galanti realiza la PE11 en Línea Fronteriza

Alejandro Galanti es el segundo en partir en la PE11 del Rally del Chaco 2026.

09:49 Fau Zaldívar partió en la PE11 del Rally del Chaco 2026

Fau Zaldívar abrió la PE11, la tercera especial de la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

09:25 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE10 en la F2

Iván Wasmosy Carlos Bogado +6,30 Gianluca Laterra +44,50 Diego Cruz +46,10 César Cruz +1:17,50 Orlando Benítez +2:18

08:55 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE9 en la F2

Iván Wasmosy Carlos Bogado +4,09 Gianluca Laterra +32,81 Diego Cruz +01:00,81 Raúl Franco +1:27,67 César Cruz +2:30,33

08:45 La PE11 del Rally del Chaco comienza a las 09:41

La PE11 del Rally del Chaco 2026 empieza a las 09:41: son 63,05 kilómetros de tramo, el más extenso de la Etapa 2 y del resto de la carrera.

08:35 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE10

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +33,67 Diego Domínguez +2:37,70 Migue Zaldívar +2:44,97 Augusto Bestard +3:58,60

08:27 Diego Domínguez Bejarano finalizó la PE10

Diego Domínguez Bejarano culminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 20,30 segundos.

08:24 Migue Zaldívar culminó la segunda especial de la Etapa 2

Migue Zaldívar finalizó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 40,3 segundos.

08:23 Fau Zaldívar aumenta la diferencia sobre Alejandro Galanti

Fau Zaldívar aumentó la distancia sobre Alejandro Galanti a 33,67 segundos en la clasificación general del Rally del Chaco 2026.

08:21 Alejandro Galanti llegó al final de la PE10 del TCR51

Alejandro Galanti terminó la PE10 con un tiempo de 12 minutos y 24,01 segundos.

08:18 Fau Zaldívar culminó la PE10 en Ruta D092 Largada

Fau Zaldívar culminó la PE10 en 12 minutos y 02,05 segundos, mejorando en 30 segundos la pasada que realizó en la Etapa 1.

08:00 La PE10, que debía empezar a las 07:58, está retrasada

El arranque de la PE10, la segunda de la Etapa 2, está retrasada debido a una pérdida de comunicación entre el director de la prueba y la camioneta de seguridad del Touring.

07:55 La clasificación del Rally del Chaco luego de la PE9

Fau Zaldívar Alejandro Galanti +11,71 Migue Zaldívar +1:56,99 Diego Domínguez +2:19,45 Augusto Bestard +3:32,45

07:48 Augusto Bestard cerró la PE9 del Rally del Chaco 2026

Augusto Bestard culminó la PE9, en la Etapa 2, con 5 minutos y 34 segundos.

07:45 Diego Domínguez Bejarano culminó la PE9

Diego Domínguez Bejarano realizó 5 minutos y 25,4 minutos en la PE9 del Rally del Chaco 2026.

07:42 Migue Zaldívar llegó al final de la PE9 del Rally del Chaco

Migue Zaldívar finalizó la PE9 con un tiempo de 5 minutos y 35,4 segundos.

07:38 Alejandro Galanti culminó la PE9 del Rally del Chaco

Alejandro Galanti terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con 5 minutos y 28,50 segundos.

07:35 Fau Zaldívar finalizó la PE9 en La Patria

Fau Zaldívar terminó la PE9 del Rally del Chaco 2026 con un tiempo de 5 minutos y 20,6 segundos.

07:33 Alejandro Galanti está en carrera en la Etapa 2

Alejandro Galanti partió y realiza la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026.

07:30 ¡Fau Zaldívar arranca la Etapa 2 del Rally del Chaco!

Fau Zaldívar es el primero en partir en la Etapa 2 del Rally del Chaco 2026. La jornada empieza en los 14,86 kilómetros de Ruta D092 Largada-La Patria.

07:20 Fau Zaldívar, con 13 segundos de penalizaciones

Fau Zaldívar fue penalizado con 13 segundos al finalizar la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: 5 segundos por chicana en la PE7 y 8 por exceso de velocidad en la PE8.

07:15 Blas Zapag, el mejor de la Etapa 1 del TCR51 en Camionetas

Las Camionetas finalizaron la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026: Blas Zapag y Enrique Fratta lideran la clasificación general de la categoría.

07:10 Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco en F2

Iván Wasmosy ganó la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026 entre los autos de la tracción simple.

07:00 Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco

Fau Zaldívar fue el ganador de la Etapa 1 del Rally del Chaco 2026. El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 ganó tres de las siete pruebas especiales del día.