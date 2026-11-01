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ABC Motor
01 de noviembre de 2026 - 16:13

Migue Zaldívar: ¡Bicampeón con la conquista del Rally del Chaco!

Migue Zaldívar (d), ganador del Rally del Chaco 2026, recibe el saludo de Gustavo Saba (i) en el final del tramo de Mariscal Estigarribia Norte.
Migue Zaldívar (d), ganador del Rally del Chaco 2026, recibe el saludo de Gustavo Saba (i) en el final del tramo de Mariscal Estigarribia Norte.Gustavo Machado, ABC Color

Migue Zaldívar ganó el Rally del Chaco 2026 y es bicampeón del Campeonato Nacional de Rally 2026.

Por Darío Ibarra
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Migue Zaldívar ganó el Rally del Chaco 2026 y por segundo año consecutivo, conquistó el Campeonato Nacional de Rally. El piloto de MZ Racing, navegado por Adolfo González en el Skoda Fabia RS Rally2, logró el doblete histórico en el Infierno Verde de la Región Occidental.

Lea más: ¡Migue Zaldívar, de MZ Racing, ganó el Rally del Chaco 2026!

Zaldívar llegó a la séptima y última fecha con 143 puntos (con el descarte de una fecha), ocupando el segundo lugar de la tabla de posiciones de pilotos de la tracción integral. Migue estaba a 31 puntos del líder Alejandro Galanti (174) y con 22 de ventaja sobre el tercero Gustavo Saba (121).

El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González finaliza el Rally del Chaco 2026 en Mariscal Estigarribia Norte.
El Skoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar y Adolfo González finaliza el Rally del Chaco 2026 en Mariscal Estigarribia Norte.

El Transchaco Rally, evento especial de la temporada, otorga un total de 80 puntos: 40 unidades por finalizar primero en la clasificación general (ganar la carrera), 10 por etapas (30 por las 3 etapas) y 10 de la Power Stage (última prueba en Granja Intendente-Mariscal Estigarribia Norte).

Migue finalizó el TCR51 con 68 puntos: 40 del primer lugar en la clasificación general; 6 por el tercer puesto en la Etapa 1; 8 por el segundo lugar de la Etapa 2 y otros 8 por culminar también segundo en la Etapa 3. Por su lado, logró los 6 puntos por la tercera mejor ubicación en la Power Stage.

Lea más: Migue Zaldívar ganó el Rally del Chaco: “Esto es indescriptible”

Con los 68 de la carrera y sumando los 143 de la tabla, Migue Zaldívar terminó el certamen con 211 unidades, 21 puntos más que Alejandro Galanti, quien abandono el Rally del Chaco por un vuelco en la PE18 y por 42 de ventaja sobre Gustavo Saba, quien sí finalizó la competencia.

Los puntos que otorgó el Rally del Chaco 2026

Clasificación

  • Migue Zaldívar: 40 puntos (ganador)
  • Gustavo Saba: 30 puntos (tercero)
  • Alejandro Galanti: 0 (abandonó)

Etapa 1

  • Migue Zaldívar: 6 puntos (tercero)
  • Gustavo Saba: 0 (séptimo, fuera de los puntos)
  • Alejandro Galanti: 8 puntos (segundo)

Etapa 2

  • Migue Zaldívar: 8 puntos (segundo)
  • Gustavo Saba: 10 puntos (primero)
  • Alejandro Galanti: 6 puntos (tercero)

Etapa 3

  • Migue Zaldívar: 8 puntos (segundo)
  • Gustavo Saba: 4 puntos (cuarto)
  • Alejandro Galanti: 0 (abandonó)

Power Stage

  • Migue Zaldívar: 6 puntos (tercero)
  • Gustavo Saba: 8 puntos (segundo)
  • Alejandro Galanti: 0 (abandonó)

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