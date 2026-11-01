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ABC Motor
01 de noviembre de 2026 - 15:31

Migue Zaldívar ganó el Rally del Chaco: “Esto es indescriptible”

Migue Zaldívar, ganador del Rally del Chaco 2026, conversa con los medios luego de finalizar la carrera en Mariscal Estigarribia Norte.
Migue Zaldívar, ganador del Rally del Chaco 2026, conversa con los medios luego de finalizar la carrera en Mariscal Estigarribia Norte.Gustavo Machado, ABC Color

Migue Zaldívar es el nuevo ganador del Rally del Chaco. El piloto de MZ Racing, navegado por Adolfo González, conquistó la edición 51 de la carrera y es bicampeón del Campeonato Nacional de Rally.

Por Darío Ibarra
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Migue Zaldívar es el nuevo ganador del Rally del Chaco. El piloto de MZ Racing conquistó el Infierno Verde con una ventaja de 26,04 segundos sobre Tiago Weiler, quien finalizó en el segundo lugar de la clasificación general. Con la victoria en la Región Occidental, es bicampeón del Campeonato Nacional de Rally.

Lea más: ¡Migue Zaldívar, de MZ Racing, ganó el Rally del Chaco 2026!

Migue terminó la carrera en los 28 kilómetros de Granja Intendente-Mariscal Estigarribia Norte, donde celebró el triunfo con el equipo y su familia. “Estoy sin palabras, es indescriptible esto”, expresó a los medios después de bajar del Skoda Fabia RS Rally2, que tuvo problemas con la suspensión en varias PE.

Migue Zaldívar: “Todavía no asimilo”

“Corrí con mi mejor amigo, aposté por él, todo lo que se movió Pumpi (Adolfo) González para sacar esta carrera. Mi papá, mi mamá, todo el equipo MZ Racing, todo el equipo de Automotor, el esfuerzo para sacar esto fue enorme. Todavía no asimilo, yo soy llorón y todavía no lloré”, manifestó Migue al final del prime.

Lea más: “Mierda”: así volcó Gustavo Saba cerca del auto de Galanti

“Ustedes que están hace mucho saben que la familia Zaldívar Zuccolillo buscó mucho esto. Se nos escapó demasiadas veces y este es el premio a perseverar. Si perserveras, triunfas. Se le escapó ayer a Fau, se escapó a Fau el año pasado, a mi viejo se le escapó tres o cuatro veces si no es más”, recordó Migue.

Migue Zaldívar (d), ganador del Rally del Chaco 2026, recibe el saludo de Gustavo Saba (i) en el final del tramo de Mariscal Estigarribia Norte.
Migue Zaldívar (d), ganador del Rally del Chaco 2026, recibe el saludo de Gustavo Saba (i) en el final del tramo de Mariscal Estigarribia Norte.

Migue Zaldívar: “Cada segundo valió la pena”

“Pero siempre vinimos con las mismas ganas y el mismo esfuerzo para tratar de dar lo mejor. Feliz, sin palabras, cansado pero cada segundo valió la pena”, termino Zaldívar en exclusiva con ABC poco antes de partir con destino a la rampa de llegada en Plaza Madero, en la ciudad de Luque, el final del TCR51.

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