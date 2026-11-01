Migue Zaldívar ganó el Rally del Chaco: “Esto es indescriptible”

Migue Zaldívar es el nuevo ganador del Rally del Chaco. El piloto de MZ Racing conquistó el Infierno Verde con una ventaja de 26,04 segundos sobre Tiago Weiler, quien finalizó en el segundo lugar de la clasificación general. Con la victoria en la Región Occidental, es bicampeón del Campeonato Nacional de Rally.

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Migue terminó la carrera en los 28 kilómetros de Granja Intendente-Mariscal Estigarribia Norte, donde celebró el triunfo con el equipo y su familia. “Estoy sin palabras, es indescriptible esto”, expresó a los medios después de bajar del Skoda Fabia RS Rally2, que tuvo problemas con la suspensión en varias PE.

EL MOMENTO SOÑADO✨



Así fue el tramo final de la carrera de Migue Zaldívar, quien se quedó con el Transchaco Rally 2026, y su llegada a la meta 🏁



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Migue Zaldívar: “Todavía no asimilo”

“Corrí con mi mejor amigo, aposté por él, todo lo que se movió Pumpi (Adolfo) González para sacar esta carrera. Mi papá, mi mamá, todo el equipo MZ Racing, todo el equipo de Automotor, el esfuerzo para sacar esto fue enorme. Todavía no asimilo, yo soy llorón y todavía no lloré”, manifestó Migue al final del prime.

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“Ustedes que están hace mucho saben que la familia Zaldívar Zuccolillo buscó mucho esto. Se nos escapó demasiadas veces y este es el premio a perseverar. Si perserveras, triunfas. Se le escapó ayer a Fau, se escapó a Fau el año pasado, a mi viejo se le escapó tres o cuatro veces si no es más”, recordó Migue.

Migue Zaldívar: “Cada segundo valió la pena”

“Pero siempre vinimos con las mismas ganas y el mismo esfuerzo para tratar de dar lo mejor. Feliz, sin palabras, cansado pero cada segundo valió la pena”, termino Zaldívar en exclusiva con ABC poco antes de partir con destino a la rampa de llegada en Plaza Madero, en la ciudad de Luque, el final del TCR51.