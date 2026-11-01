Rally del Chaco: El historial con la coronación de Migue Zaldívar

El Rally del Chaco escribió a un nuevo ganador en el historial. El certamen más importante del automovilismo paraguayo coronó a Migue Zaldívar en la edición 51. El piloto de MZ Racing remontó desde un quinto lugar y luego de tres etapas y 21 pruebas especiales en la Región Occidental, celebró la victoria en el Infierno Verde por primera vez.
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“Ustedes que están hace mucho saben que la familia Zaldívar Zuccolillo buscó mucho esto. Se nos escapó demasiadas veces y este es el premio a perseverar. Si perseveras, triunfas. Se le escapó ayer a Fau, se escapó a Fau el año pasado, a mi viejo se le escapó tres o cuatro veces si no es más”, recordó Migue a ABC después de culminar la carrera.
Rally del Chaco: tres nuevos ganadores en los últimos cuatro años
De las últimas cuatro ediciones, el Transchaco Rally, que comenzó en 1971, consagró a tres nuevos ganadores: Agustín Alonso en 2023, Gustavo Saba en 2025 y Migue Zaldívar en 2026. Por su parte, Alejandro Galanti, quien abandonó hoy por un vuelco en la PE18, lidera el palmarés con 6 triunfos (2005, 2010, 2015, 2019, 2022 y 2024).
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Rally del Chaco: El historial de ganadores desde 1971 hasta 2026
Año - Piloto/Copiloto - Auto
- 1971 - Marcos Peña/Pedro Federer (Cat. A) - Toyota 1000
- Roberto Bittar/Fernando Dumot/Pilo Caballero (Cat. B) - Mercedes-Benz 220
- 1972 - Gerardo Planás/Héctor Omar Risso (A) VW - Escarabajo 113
- Humberto Domínguez/Roberto Sánchez/Reinaldo Ramírez (B) - Peugeot 404
- 1973 - Juan Carlos Calvo/Y. Yamamoto (A) - Toyota
- Enrique Kallsen/Mariana Samudio (B) Peugeot 504
- 1974 - Juan Carlos Calvo/Héctor Omar Risso (A) - Toyota
- Lucho Molinas/Fabio Ferreira (B) - Peugeot 504
- 1975 - Juan Carlos Calvo/Cato Di Tore (A) - Toyota Corolla
- Lucho Molinas/Fabio Ferreira/Victoriano Lenguaza (B) - Peugeot 504
- 1976 - Juan Carlos Calvo/Juan B. Gill - Toyota Célica 2000
- 1977 - Héctor Omar Risso/Roberto Di Tore - Ford Escort
- 1978 - Gerardo Planás/Gerardo Weiler - Toyota
- 1979 - Luis Silguero/Edgar Molas - Toyota Celica
- 1980 - Héctor Omar Risso/Roberto Di Tore - Ford Escort
- 1981 - Marco Galanti/Mario Monges - Ford Escort
- 1982 - Alfredo Luis Jaeggli/Szolt De Barath - Datsun 160J
- 1983 - Gerardo Planás/Miguel Ferrara - Toyota
- 1987 - Bubby Luthold/José Manuel Abreu - Peugeot 505
- 1988 - Nelson Sanabria/Miguel Gamarra - VW Gol
- 1989 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Gol
- 1990 - Edgar Molas/Héctor Elizeche - Toyota
- 1991 - Marco Galanti/Oscar Ramírez - Toyota GT4
- 1992 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Golf GTI 1800
- 1993 - Pedro Fadul/Hans Thiede - VW Golf 1800
- 1994 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Golf 2000
- 1995 - Denes Tómboly/Rodrigo García - VW Golf 2000
- 1996 - Marco Galanti (h)/Carlos Zarca - Toyota Celica GT4
- 1997 - José Carlos Grillón/Iván Dumot - Toyota Celica GT4
- 1998 - Gerardo Planás/Alberto Ramírez - Toyota Celica GT4
- 1999 - Martín Masi/Hans Thiede - Ford Escort Coswort
- 2000 - Martín Masi/Hans Thiede - Ford Escort Coswort
- 2001 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer
- 2002 - Francisco Gorostiaga/Víctor Aguilera - Toyota Corolla WRC
- 2003 - Didier Arias/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer
- 2004 - Didier Arias/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer
- 2005 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Corolla WRC
- 2006 - Francisco Gorostiaga/Eduardo Gómez - Toyota Corolla WRC
- 2007 - Francisco Gorostiaga/Eduardo Gómez - Toyota Corolla WRC
- 2008 - Didier Arias/Héctor Nunes - Subaru Impreza 2008
- 2009 - Thomas Klassen/Carlos Filippi - Subaru Impreza
- 2010 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Célica ST 185
- 2011 - Luis Ortega/Carlos Zarca - Mitsubishi EVO X
- 2012 - Diego Domínguez/Edgardo Galindo (ARG) - Kia Rio Maxi Rally
- 2013 - Víctor Galeano/Diego Fabiani - Mitsubishi EVO X
- 2014 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Mitsubishi EVO X
- 2015 - Alejandro Galanti/Gustavo Scheid - Toyota Corolla S2000
- 2016 - Víctor Galeano/Diego Fabiani - Mitsubishi EVO X
- 2017 - Didier Arias/Héctor Nunes - Skoda Fabia R5
- 2018 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Hyundai i20 R5
- 2019 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Etios
- 2022 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Etios R5
- 2023 - Agustín Alonso/Edgardo Galindo - VW Polo GTI R5
- 2024 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota GR Yaris Rally2
- 2025 - Gustavo Saba/José Díaz - Toyota GR Yaris Rally2
- 2026 - Migue Zaldívar-Adolfo González - Skoda Fabia RS Rally2