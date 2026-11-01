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ABC Motor
01 de noviembre de 2026 - 17:13

Rally del Chaco: El historial con la coronación de Migue Zaldívar

El piloto Migue Zaldívar (d) y el copiloto Adolfo González celebran la victoria en el Rally del Chaco 2026 sobre el Skoda Fabia RS Rally2.
El piloto Migue Zaldívar (d) y el copiloto Adolfo González celebran la victoria en el Rally del Chaco 2026 sobre el Skoda Fabia RS Rally2.Gustavo Machado, ABC Color

El Rally del Chaco coronó hoy a un nuevo ganador: Migue Zaldívar.

Por Darío Ibarra
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El Rally del Chaco escribió a un nuevo ganador en el historial. El certamen más importante del automovilismo paraguayo coronó a Migue Zaldívar en la edición 51. El piloto de MZ Racing remontó desde un quinto lugar y luego de tres etapas y 21 pruebas especiales en la Región Occidental, celebró la victoria en el Infierno Verde por primera vez.

Lea más: ¡Migue Zaldívar, de MZ Racing, ganó el Rally del Chaco 2026!

“Ustedes que están hace mucho saben que la familia Zaldívar Zuccolillo buscó mucho esto. Se nos escapó demasiadas veces y este es el premio a perseverar. Si perseveras, triunfas. Se le escapó ayer a Fau, se escapó a Fau el año pasado, a mi viejo se le escapó tres o cuatro veces si no es más”, recordó Migue a ABC después de culminar la carrera.

El piloto Migue Zaldívar celebra la victoria en el Rally del Chaco 2026.
El piloto Migue Zaldívar celebra la victoria en el Rally del Chaco 2026.

Rally del Chaco: tres nuevos ganadores en los últimos cuatro años

De las últimas cuatro ediciones, el Transchaco Rally, que comenzó en 1971, consagró a tres nuevos ganadores: Agustín Alonso en 2023, Gustavo Saba en 2025 y Migue Zaldívar en 2026. Por su parte, Alejandro Galanti, quien abandonó hoy por un vuelco en la PE18, lidera el palmarés con 6 triunfos (2005, 2010, 2015, 2019, 2022 y 2024).

Lea más: Migue Zaldívar: ¡Bicampeón con la conquista del Rally del Chaco!

Rally del Chaco: El historial de ganadores desde 1971 hasta 2026

Año - Piloto/Copiloto - Auto

  • 1971 - Marcos Peña/Pedro Federer (Cat. A) - Toyota 1000
  • Roberto Bittar/Fernando Dumot/Pilo Caballero (Cat. B) - Mercedes-Benz 220
  • 1972 - Gerardo Planás/Héctor Omar Risso (A) VW - Escarabajo 113
  • Humberto Domínguez/Roberto Sánchez/Reinaldo Ramírez (B) - Peugeot 404
  • 1973 - Juan Carlos Calvo/Y. Yamamoto (A) - Toyota
  • Enrique Kallsen/Mariana Samudio (B) Peugeot 504
  • 1974 - Juan Carlos Calvo/Héctor Omar Risso (A) - Toyota
  • Lucho Molinas/Fabio Ferreira (B) - Peugeot 504
  • 1975 - Juan Carlos Calvo/Cato Di Tore (A) - Toyota Corolla
  • Lucho Molinas/Fabio Ferreira/Victoriano Lenguaza (B) - Peugeot 504
  • 1976 - Juan Carlos Calvo/Juan B. Gill - Toyota Célica 2000
  • 1977 - Héctor Omar Risso/Roberto Di Tore - Ford Escort
  • 1978 - Gerardo Planás/Gerardo Weiler - Toyota
  • 1979 - Luis Silguero/Edgar Molas - Toyota Celica
  • 1980 - Héctor Omar Risso/Roberto Di Tore - Ford Escort
  • 1981 - Marco Galanti/Mario Monges - Ford Escort
  • 1982 - Alfredo Luis Jaeggli/Szolt De Barath - Datsun 160J
  • 1983 - Gerardo Planás/Miguel Ferrara - Toyota
  • 1987 - Bubby Luthold/José Manuel Abreu - Peugeot 505
  • 1988 - Nelson Sanabria/Miguel Gamarra - VW Gol
  • 1989 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Gol
  • 1990 - Edgar Molas/Héctor Elizeche - Toyota
  • 1991 - Marco Galanti/Oscar Ramírez - Toyota GT4
  • 1992 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Golf GTI 1800
  • 1993 - Pedro Fadul/Hans Thiede - VW Golf 1800
  • 1994 - Orlando Penner/Eugenio Planás - VW Golf 2000
  • 1995 - Denes Tómboly/Rodrigo García - VW Golf 2000
  • 1996 - Marco Galanti (h)/Carlos Zarca - Toyota Celica GT4
  • 1997 - José Carlos Grillón/Iván Dumot - Toyota Celica GT4
  • 1998 - Gerardo Planás/Alberto Ramírez - Toyota Celica GT4
  • 1999 - Martín Masi/Hans Thiede - Ford Escort Coswort
  • 2000 - Martín Masi/Hans Thiede - Ford Escort Coswort
  • 2001 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer
  • 2002 - Francisco Gorostiaga/Víctor Aguilera - Toyota Corolla WRC
  • 2003 - Didier Arias/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer
  • 2004 - Didier Arias/Héctor Nunes - Mitsubishi Lancer
  • 2005 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Corolla WRC
  • 2006 - Francisco Gorostiaga/Eduardo Gómez - Toyota Corolla WRC
  • 2007 - Francisco Gorostiaga/Eduardo Gómez - Toyota Corolla WRC
  • 2008 - Didier Arias/Héctor Nunes - Subaru Impreza 2008
  • 2009 - Thomas Klassen/Carlos Filippi - Subaru Impreza
  • 2010 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Célica ST 185
  • 2011 - Luis Ortega/Carlos Zarca - Mitsubishi EVO X
  • 2012 - Diego Domínguez/Edgardo Galindo (ARG) - Kia Rio Maxi Rally
  • 2013 - Víctor Galeano/Diego Fabiani - Mitsubishi EVO X
  • 2014 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Mitsubishi EVO X
  • 2015 - Alejandro Galanti/Gustavo Scheid - Toyota Corolla S2000
  • 2016 - Víctor Galeano/Diego Fabiani - Mitsubishi EVO X
  • 2017 - Didier Arias/Héctor Nunes - Skoda Fabia R5
  • 2018 - Diego Domínguez/Héctor Nunes - Hyundai i20 R5
  • 2019 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Etios
  • 2022 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota Etios R5
  • 2023 - Agustín Alonso/Edgardo Galindo - VW Polo GTI R5
  • 2024 - Alejandro Galanti/Marcelo Toyotoshi - Toyota GR Yaris Rally2
  • 2025 - Gustavo Saba/José Díaz - Toyota GR Yaris Rally2
  • 2026 - Migue Zaldívar-Adolfo González - Skoda Fabia RS Rally2

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