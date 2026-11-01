Rally del Chaco: El historial con la coronación de Migue Zaldívar

El Rally del Chaco escribió a un nuevo ganador en el historial. El certamen más importante del automovilismo paraguayo coronó a Migue Zaldívar en la edición 51. El piloto de MZ Racing remontó desde un quinto lugar y luego de tres etapas y 21 pruebas especiales en la Región Occidental, celebró la victoria en el Infierno Verde por primera vez.

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“Ustedes que están hace mucho saben que la familia Zaldívar Zuccolillo buscó mucho esto. Se nos escapó demasiadas veces y este es el premio a perseverar. Si perseveras, triunfas. Se le escapó ayer a Fau, se escapó a Fau el año pasado, a mi viejo se le escapó tres o cuatro veces si no es más”, recordó Migue a ABC después de culminar la carrera.

Rally del Chaco: tres nuevos ganadores en los últimos cuatro años

De las últimas cuatro ediciones, el Transchaco Rally, que comenzó en 1971, consagró a tres nuevos ganadores: Agustín Alonso en 2023, Gustavo Saba en 2025 y Migue Zaldívar en 2026. Por su parte, Alejandro Galanti, quien abandonó hoy por un vuelco en la PE18, lidera el palmarés con 6 triunfos (2005, 2010, 2015, 2019, 2022 y 2024).

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