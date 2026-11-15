Karting-KCP: Vibrante penúltima fecha que deja la definición al rojo vivo

Para esta cita, el Karting Club Paraguayo (KCP) dispuso la utilización de la variante número 10 del trazado en Ñu Guasu. Este dibujo le imprimió un matiz especial a la competencia por su exigencia técnica y física, un desafío que se vio potenciado por el excesivo calor de la jornada, poniendo a prueba la resistencia y preparación de cada uno de los competidores en pista.

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A pesar de las duras condiciones, las distintas series ofrecieron carreras emocionantes y definiciones para el infarto. Los resultados registrados en esta penúltima fecha del certamen dejaron las puntuaciones al rojo vivo, llevando la definición de casi todas las categorías a la última jornada de la temporada.

Los resultados finales

Los ganadores de la jornada fueron: En la categoría Semillero, Thiago Chiriani; en Cadete, Ferrán Mendoza; en Rotax Micro Max, Ignacio Ayala; en Fórmula Mundial, Max Pedrozo; en F4, Marcos Balmori; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano y Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego, respectivamente.

Con relación a las posiciones finales en todas y cada una de las categorías habilitadas, las mismas quedaron de la siguiente forma:

Semillero

Thiago Chiriani Chicho Galeano Leo Noguera Tadeo Martin Enzo Abatte

Cadete

Ferrán Mendoza Tiago González Alban Mussi Gino Chiriani Santino Mancuello Renato Campos Fabrizio Barchini

Rotax Micro Max

Ignacio Ayala Ale Maune Emilio Duarte

Fórmula Mundial

Max Pedrozo Benjamín Cano Gonzalo Barrios Carpinelli

F4

Marcos Balmori Fátima Terra Martín Galeano

Rotax Junior Max

Sebastián Galeano Sebastián Wasmosy Gustavo Giubi Arévalos

Rotax Senior Max

Alejandro Samaniego Santino Espineda Jan Eissler

La última fecha, la octava del año del Campeonato Nacional de Karting y la cuarta del Torneo Clausura, quedó programada para el próximo sábado 5 de diciembre, en Ñu Guasu.