Karting-KCP: Vibrante penúltima fecha que deja la definición al rojo vivo
Con un altísimo nivel competitivo y condiciones climáticas muy calurosas, el pasado sábado se disputó la séptima y penúltima fecha del Campeonato Nacional de Karting (3ª del Torneo Clausura), en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu. La jornada reunió a un total de 62 pilotos en línea de partida, distribuidos en siete categorías, que brindaron un espectáculo de primer nivel de principio a fin.
Para esta cita, el Karting Club Paraguayo (KCP) dispuso la utilización de la variante número 10 del trazado en Ñu Guasu. Este dibujo le imprimió un matiz especial a la competencia por su exigencia técnica y física, un desafío que se vio potenciado por el excesivo calor de la jornada, poniendo a prueba la resistencia y preparación de cada uno de los competidores en pista.
A pesar de las duras condiciones, las distintas series ofrecieron carreras emocionantes y definiciones para el infarto. Los resultados registrados en esta penúltima fecha del certamen dejaron las puntuaciones al rojo vivo, llevando la definición de casi todas las categorías a la última jornada de la temporada.
Los resultados finales
Los ganadores de la jornada fueron: En la categoría Semillero,Thiago Chiriani; en Cadete, Ferrán Mendoza; en Rotax Micro Max, Ignacio Ayala; en Fórmula Mundial, Max Pedrozo; en F4, Marcos Balmori; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano y Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego, respectivamente.
Con relación a las posiciones finales en todas y cada una de las categorías habilitadas, las mismas quedaron de la siguiente forma:
Semillero
Thiago Chiriani
Chicho Galeano
Leo Noguera
Tadeo Martin
Enzo Abatte
Cadete
Ferrán Mendoza
Tiago González
Alban Mussi
Gino Chiriani
Santino Mancuello
Renato Campos
Fabrizio Barchini
Rotax Micro Max
Ignacio Ayala
Ale Maune
Emilio Duarte
Fórmula Mundial
Max Pedrozo
Benjamín Cano
Gonzalo Barrios Carpinelli
F4
Marcos Balmori
Fátima Terra
Martín Galeano
Rotax Junior Max
Sebastián Galeano
Sebastián Wasmosy
Gustavo Giubi Arévalos
Rotax Senior Max
Alejandro Samaniego
Santino Espineda
Jan Eissler
La última fecha, la octava del año del Campeonato Nacional de Karting y la cuarta del Torneo Clausura, quedó programada para el próximo sábado 5 de diciembre, en Ñu Guasu.