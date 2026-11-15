ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Espacios & Tendencias
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

ABC Motor
15 de noviembre de 2026 - 16:32

Karting-KCP: Vibrante penúltima fecha que deja la definición al rojo vivo

Thiago Chiriani (#02) destacó en la categoría Semillero y se alzó con la victoria en esta ocasión.
Thiago Chiriani (#02) destacó en la categoría Semillero y se alzó con la victoria en esta ocasión.NERY SANABRIA

Con un altísimo nivel competitivo y condiciones climáticas muy calurosas, el pasado sábado se disputó la séptima y penúltima fecha del Campeonato Nacional de Karting (3ª del Torneo Clausura), en el Kartódromo del Parque de la Velocidad, en Ñu Guasu. La jornada reunió a un total de 62 pilotos en línea de partida, distribuidos en siete categorías, que brindaron un espectáculo de primer nivel de principio a fin.

Por Derlis Santacruz
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Para esta cita, el Karting Club Paraguayo (KCP) dispuso la utilización de la variante número 10 del trazado en Ñu Guasu. Este dibujo le imprimió un matiz especial a la competencia por su exigencia técnica y física, un desafío que se vio potenciado por el excesivo calor de la jornada, poniendo a prueba la resistencia y preparación de cada uno de los competidores en pista.

Lea más: El karting vuelve con todo para la tercera fecha del Torneo Clausura

La jornada se dividió nuevamente en dos secciones: por la mañana compitieron los pilotos de las categorías Semillero, Cadete, Rotax Micro Max y Fórmula Mundial; y por la tarde, los de la F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max, respectivamente.
La jornada se dividió nuevamente en dos secciones: por la mañana compitieron los pilotos de las categorías Semillero, Cadete, Rotax Micro Max y Fórmula Mundial; y por la tarde, los de la F4, Rotax Junior Max y Rotax Senior Max, respectivamente.

A pesar de las duras condiciones, las distintas series ofrecieron carreras emocionantes y definiciones para el infarto. Los resultados registrados en esta penúltima fecha del certamen dejaron las puntuaciones al rojo vivo, llevando la definición de casi todas las categorías a la última jornada de la temporada.

El semillero del automovilismo nacional definitivamente goza de muy buena salud. Con más de 60 karts en pista, intensa fue la actividad del sábado en Ñu Guasu.
El semillero del automovilismo nacional definitivamente goza de muy buena salud. Con más de 60 karts en pista, intensa fue la actividad del sábado en Ñu Guasu.

Los resultados finales

Los ganadores de la jornada fueron: En la categoría Semillero, Thiago Chiriani; en Cadete, Ferrán Mendoza; en Rotax Micro Max, Ignacio Ayala; en Fórmula Mundial, Max Pedrozo; en F4, Marcos Balmori; en Rotax Junior Max, Sebastián Galeano y Rotax Senior Max, Alejandro Samaniego, respectivamente.

Con relación a las posiciones finales en todas y cada una de las categorías habilitadas, las mismas quedaron de la siguiente forma:

Celebración en el podio de los más pequeños, los de la categoría Semillero.
Celebración en el podio de los más pequeños, los de la categoría Semillero.

Semillero

  1. Thiago Chiriani
  2. Chicho Galeano
  3. Leo Noguera
  4. Tadeo Martin
  5. Enzo Abatte
Ferrán Mendoza (#3), ganador de la categoría Cadete.
Ferrán Mendoza (#3), ganador de la categoría Cadete.

Cadete

  1. Ferrán Mendoza
  2. Tiago González
  3. Alban Mussi
  4. Gino Chiriani
  5. Santino Mancuello
  6. Renato Campos
  7. Fabrizio Barchini
Así quedó compuesto el podio final de la categoría Cadete.
Así quedó compuesto el podio final de la categoría Cadete.

Rotax Micro Max

  1. Ignacio Ayala
  2. Ale Maune
  3. Emilio Duarte
Ignacio Ayala Guillén (#23) se adjudicó la categoría Rotax Micro Max.
Ignacio Ayala Guillén (#23) se adjudicó la categoría Rotax Micro Max.
Max Pedrozo, vencedor de la categoría Fórmula Mundial, festeja con el pulgar arriba y la bandera a cuadros.
Max Pedrozo, vencedor de la categoría Fórmula Mundial, festeja con el pulgar arriba y la bandera a cuadros.

Fórmula Mundial

  1. Max Pedrozo
  2. Benjamín Cano
  3. Gonzalo Barrios Carpinelli
Con sus trofeos en mano, los integrantes del podio de la categoría Fórmula Mundial posan para la foto.
Con sus trofeos en mano, los integrantes del podio de la categoría Fórmula Mundial posan para la foto.
Con el kart #9, Marcos Balmori también sacude la bandera a cuadros tras su victoria en la F4.
Con el kart #9, Marcos Balmori también sacude la bandera a cuadros tras su victoria en la F4.

F4

  1. Marcos Balmori
  2. Fátima Terra
  3. Martín Galeano
Una instantánea del podio final de la categoría F4.
Una instantánea del podio final de la categoría F4.
Sebastián Galeano (#1), vigente campeón, dominó nuevamente las acciones en la Rotax Junior Max.
Sebastián Galeano (#1), vigente campeón, dominó nuevamente las acciones en la Rotax Junior Max.

Rotax Junior Max

  1. Sebastián Galeano
  2. Sebastián Wasmosy
  3. Gustavo Giubi Arévalos
Sebastián Galeano (centro), Sebastián Wasmosy (derecha) y Gustavo Giubi Arévalos también fueron premiados por su excelente desempeño en la Rotax Junior Max, con el 1-2-3.
Sebastián Galeano (centro), Sebastián Wasmosy (derecha) y Gustavo Giubi Arévalos también fueron premiados por su excelente desempeño en la Rotax Junior Max, con el 1-2-3.
Ale Samaniego (#46) volvió a subir a lo más alto del podio en la Rotax Senior Max.
Ale Samaniego (#46) volvió a subir a lo más alto del podio en la Rotax Senior Max.

Rotax Senior Max

  1. Alejandro Samaniego
  2. Santino Espineda
  3. Jan Eissler
El último podio de la jornada, el de la categoría Rotax Senior Max, se vivió de esta forma.
El último podio de la jornada, el de la categoría Rotax Senior Max, se vivió de esta forma.

La última fecha, la octava del año del Campeonato Nacional de Karting y la cuarta del Torneo Clausura, quedó programada para el próximo sábado 5 de diciembre, en Ñu Guasu.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
03
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
04
Nacionales
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez
Ver más
05
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más

Te puede interesar