Español Lecuona sustituirá a Bagnaia en el GP de Portugal de MotoGP

“Las puertas del Ducati Lenovo Team se abren para recibir a Iker Lecuona”, quien “sustituirá a Francesco Bagnaia en la cita portuguesa”, del 20 al 22 de noviembre, precisó Ducati.

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El piloto español, de 26 años, tendrá la dura tarea de reemplazar al italiano dos veces campeón del mundo de MotoGP (2022, 2023) en el Autódromo Internacional del Algarve, en el sur de Portugal.

Lecuona, que corre habitualmente para el equipo satélite Ducati-Gresini, ocupa la 21ª plaza del mundial de la categoría reina del motociclismo.

“Pecco” Bagnaia sufrió una espectacular caída el 7 de noviembre en la última curva de la primera vuelta de la carrera sprint, la víspera del GP de Qatar.

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De regreso en Italia, fue operado el martes de una doble fractura en el pie derecho. Se espera que el turinés, de 29 años, pueda reaparecer en el Gran Premio de Valencia, que cerrará la temporada a finales de noviembre.

Bagnaia ocupa actualmente la novena posición del campeonato del mundo, tras haber logrado cuatro podios en Grandes Premios esta temporada. También consiguió una victoria en una carrera sprint, en junio en la República Checa.