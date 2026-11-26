La ciudad de Minas, la más poblada del departamento de Lavalleja (Uruguay), recibe la última cita del certamen sudamericano de la modalidad, en la que se definirán los campeones de la presente temporada en las Clases CO, CO2 y CO4).

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Este miércoles, fue aprovechado por algunos equipos para realizar pruebas libres arriba de sus autos, con el principal objetivo de ponerlos a punto de cara a lo que será la competencia del fin de semana.

Mientras que este jueves, las 55 tripulaciones anotadas para la carrera en suelo charrúa cumplieron tanto con el reconocimiento de los tramos como con las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad, trámites previos antes del inicio del shakedown este viernes y del primer tramo cronometrado del sábado.

Para esta ocasión, cuatro son los autos con bandera paraguaya que llegaron a Uruguay. Los Toyota GR Yaris Rally2 de Gustavo Saba, que será navegado por el argentino Pablo Olmos; y de Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi; el Škoda Fabia RS Rally2 de Migue Zaldívar, quien tendrá nuevamente en la butaca derecha al copiloto argentino Luis Allende (todos con posibilidades de campeonar); y el Peugeot 208 Rally4 que estará a los mandos de Luis Franco y Martín Rodríguez, respectivamente.

Las etapas

La primera etapa de este sábado tendrá siete pruebas especiales cronometradas, con un recorrido de 122,5 kilómetros e iniciará a las 9:03. La Lata (12,3 km), El Bulldog (27,2 km) y Paso de los Troncos (20,5 km) se disputarán en dos pasadas cada uno, y la jornada cerrará con el tramo Complejo Pista Minas, de 2,5 kilómetros.

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La segunda etapa de este domingo constará de seis tramos bajo el reloj, con una distancia de 72,4 kilómetros y el primer auto partirá a las 9:38. Barriga Negra (6,8 km), La Capilla (12 km) y Las Sierras (17,3 km) también tendrán dos pasadas para completar los 194,9 kilómetros y 13 PE previstos en el cronograma oficial.

Cabe recordar igualmente que el XXXI Rally del Atlántico también corresponderá a la segunda cita del Panamericano FIA, a la quinta del FIA NACAM, y a la octava del Nacional Uruguayo, denominada “Copa 95 Años ANCAP”.