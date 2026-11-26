Nuestro compatriota, Joshua Duerksen, tendrá nuevo compañero en el equipo Invicta Racing para las últimas carreras de la presente temporada. Se trata del piloto británico Freddie Slater, de 18 años, el reemplazante del brasileño Rafael Câmara, quien ya tiene butaca en la Fórmula 1 con el equipo Haas.

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Stepping up for the final two rounds 🙌



Freddie will be behind the wheel to see out the 2026 Formula 2 season for Invicta Racing!#F2 #Formula2 #InvincibleInSpirit pic.twitter.com/SZxFKfCFAh — Invicta Racing (@InvictaRacing) November 24, 2026

Si bien las carreras en los circuitos de Lusail y Yas Marina no estaban al 100 por ciento confirmadas, por los problemas bélicos en la zona, finalmente la categoría podrá concluir su calendario de 14 fechas, lo que implica que aún no tendremos campeón hasta el primer fin de semana de diciembre.

Catar, en la mira

La decimotercera fecha de la FIA Fórmula 2 se disputará este fin de semana en el trazado de Lusail, de 5.419 metros. La ronda inicia mañana con las prácticas libres a las 8:00 de nuestro país, seguida de la clasificación, desde las 12:00.

Your weekend plans are here 😏



Our schedule for our Qatar weekend ⏰#F2 #QatarGP pic.twitter.com/ZMDq6TYoWT — Formula 2 (@Formula2) November 26, 2026

La carrera sprint será el sábado a las 13:15 y la principal, el domingo a las 9:00. Joshua buscará cerrar de la mejor manera el año, una temporada cargada de altibajos, pasando por fines de semana inolvidables como en Monza, con doble triunfo y, otros muy complicados.

No obstante, Duerksen está en condiciones de seguir escalando en el clasificatorio, que lo tiene como octavo con 90 unidades, cuando siguen en juego 78 unidades: 10 por las sprint, 25 por las principales y puntos extras por la obtención de las “poles” y las vueltas rápidas.