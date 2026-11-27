Gustavo Saba, siete veces campeón sudamericano de la especialidad y navegado por el argentino Pablo Olmos en el Toyota GR Yaris Rally2 del Saba Competición, junto a Sebastián Franco, acompañado por su compatriota Lucas Hurtado en el Škoda Fabia RS Rally2 del Franco Racing, marcaron los mejores registros este viernes en el shakedown. Las pruebas libres oficiales se cumplieron sobre un tramo de 2,6 kilómetros —con un máximo de cuatro pasadas— en la zona denominada Agropecuaria.

Lea más: Arranca el XXXI Rally del Atlántico en Uruguay

Ambos pilotos, con un tiempo de 1:17,3 en su mejor pasada, relegaron al segundo lugar a la tripulación argentina integrada por Miguel Baldoni y Gustavo Franchello (Škoda Fabia RS Rally2 del equipo Barattec), quienes marcaron 1:17,7 y llegan como líderes del certamen sudamericano a esta cita decisiva en territorio charrúa. Baldoni y Franchello abrirán la ruta en el comienzo del rally minuano.

Por detrás de la clase mayor (CO), los brasileños Ulyses Bertholdo y Marcelo Dalmut (Mitsubishi Lancer Evo X) dominaron las acciones en la CO2, mientras que los uruguayos Luigi Contín y Cecilia Cedrés (Renault Clio Rally4) hicieron lo propio en la CO4 para liderar sus respectivas categorías en el arranque de las actividades oficiales.

Igualmente, dentro del programa oficial de la competencia, este viernes por la noche se cumplió con la tradicional largada simbólica, antesala del inicio de la Etapa 1, que se pondrá en marcha este sábado a partir de las 9:03.

Los tramos de la Etapa 1

La jornada sabatina contempla dos pasadas por los sectores de La Lata (12,3 km), El Bulldog (27,2 km) y Paso de los Troncos (20,5 km), para bajar el telón con la prueba especial en el Complejo Pista Minas, sobre un trazado de 2,5 kilómetros (totalizando 122,5 kilómetros cronometrados).