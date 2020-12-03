“El odio a los paraguayos”: Pablo Matera recuperó la capitanía de Los Pumas

La Unión Argentina de Rugby (UAR) levantó las sanciones contra tres jugadores de Los Pumas por los viejos tuits xenófobos, especialmente del excapitán, que discriminó a los paraguayos y bolivianos. Dos días después de imponer las suspensiones históricas al Pablo Matera (capitán), a Guido Petti y a Santiago Socino, la UAR retrotrajo la decisión y dejó sin efecto las medidas. Los tres están en condiciones de jugar el sábado ante los Wallabies por la última fecha del Tres Naciones (certamen que se juega en Australia y que ya conquistó Nueva Zelanda).

Matera, Petti Pagadizábal y Socino fueron castigados después de la difusión en Twitter de una serie de mensajes xenófobos y discriminatorios que habían realizado hace varios años. La aparición de los tuits fue luego de la polémica generada por el pobre homenaje que la selección de rugby realizó a Diego Armando Maradona antes del choque ante los All Blacks. Sin embargo, la UAR emitió un comunicado en el que explicó que “intervino de urgencia y en plena competencia para tomar medidas relacionadas con la publicación”.

“La Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby citó a declarar a los jugadores mencionados. La UAR repudió terminantemente este tipo de manifestaciones y a la vez entiende que las acusaciones difamatorias que se han vertido a partir de esto dañan a todo el rugby argentino sin excepción y no representan lo que nuestro deporte es”, amplió el organismo argentino. Posteriormente, reprodujo las declaraciones de Matera, Petti Pagadizábal y Socino, quienes fueron citados a declarar ante la Comisión de Disciplina de la entidad.

“Durante la declaración, los tres jugadores manifestaron su profundo arrepentimiento, reiteraron el pedido de disculpas, ratificaron que no es lo que piensan y que fue un acto imprudente propio de la inmadurez. Sin embargo, se hacen plenamente cargo y responsables, por lo que se pusieron a disposición para que se investiguen las circunstancias”, explicó. “En esta primera instancia considera que el sostenimiento de las medidas preventivas resultan innecesarias por lo cual resuelve levantar la suspensión y restituir la capitanía de Pablo Matera”, determinó.