Camilo Pérez expresó que el Comité Olímpico Paraguayo (COP) no tiene injerencia en el caso de Florencia Irrazábal y la Confederación Paraguaya de Patinaje. La patinadora reveló a ABCTV que la institución cometió un error en el selectivo mundialista que terminó eliminando a la atleta de la Copa del Mundo de la disciplina. “Realicé un elemento que los jueces me confirmaron pero la Data Operator anula los elementos, por ende no suma y al no sumar quedo en segundo lugar perdiendo la posibilidad de estar en el Mundial de Patinaje”, explicó.

Irrazabál reclamó el fallo, pero la Confederación no corrigió. “Cuando hay un error de cálculo matemático se debe hacer este cambio. No es error de juzgamiento sino un error de cálculo (…) En la primera ellos afirmaron que nuestra petición no la hicimos a tiempo y la presentamos durante la competencia. Luego volvimos a presentar otra nota y recibimos que la estaban elevando a la Secretaría Nacional de Deportes. Pero le compete al Comité Técnico de la Confederación Paraguaya de Patinaje. Es corregir un error, un cálculo matemático”, agregó.

Pérez, mandatario del COP, mencionó que la entidad olímpica no tiene injerencia en el tema, pero aclaró que conversó con la directiva del organismo para conocer el caso. “Estoy en conocimiento del tema por los medios de prensa. Me comuniqué con la Confederación y el comité técnico de la Confederación dio su parecer y muy oportunamente, pasaron a la máxima autoridad que es la Secretaría Nacional de Deportes para que se realice un dictamen. Me parece muy razonable la resolución de la Confederación”, detalló a ABC.

“La Secretaría va a dar su dictamen y creo que en base a eso la Confederación se deberá expedir. Me parece correcto, tenemos que dejar en manos de la máxima autoridad en casos complicados o que se salen de la normalidad. Hay que tratar de buscar siempre la justicia. Nosotros no tenemos injerencia en este tipo de decisiones. Respetamos la autonomía de las federaciones deportivas”, culminó Camilo, quien también salió al cruce de las duras declaraciones de Montserrat González, quien el martes criticó al organismo en Twitter.