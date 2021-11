¿Cuál fue la razón de la primera renuncia a Asunción 2022?

Asunción 2022 está en peligro, nuevamente. Sí, Paraguay, como sede del evento, podría renunciar otra vez por razones económicas. “Los Juegos corren peligro inminente”, reveló Camilo Pérez a ABC. El presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), que llamó a una conferencia para el mediodía, agregó que el país corre riesgo de recibir una sanción de dos años en caso de no organizar el certamen multideportivo.

El motivo de este nuevo drama nace en el Presupuesto General de la Nación 2022, que destino los fondos a “otros rubros”, según la ministra de Deportes, Fátima Morales. “Si no se consigue otro fondeo (sic), que depende del Ministerio de Hacienda y del Parlamento, si no hay un fondeo adicional que no sea del Fonacide, tenemos que bajarnos de los Juegos, porque no tenemos como continuar las obras”, manifestó la magistrada.

No es la primera vez que desde la confirmación de Asunción como anfitrión de los Juegos Suramericanos, los responsables de la organización sufren un problema como este. En 2019, sin antes firmar con Odesur, Morales expresó en una conferencia que “Nosotros teníamos que comunicar nuestra bajada para ser un país serio. Queremos bajarnos de la candidatura, no que se nos baje de la candidatura”.

“Si nos bajaban, no íbamos a tener otra oportunidad y no nos iban a mirar de la misma manera”, agregó Morales. La razón, en aquel entonces, fue el presidente Mario Abdo Benítez utilizó unos US$ 60.000.000 que correspondía al Deporte a la construcción de un nuevo hospital de Barrio Obrero. “Venimos evaluando esto hace 60 días, y el lunes tomamos la decisión; no es para distraer, no podíamos adivinar lo que iba a pasar”, señaló.

Tres meses después de aquel 29 de julio, Pérez confirmada que Paraguay volvería a organizar la edición 2022 de Odesur. “Vamos a volver a tener los Juegos Odesur en el 2022. Es una noticia que pone al deporte de fiesta”, mencionó a ABC 730 AM el 8 de octubre. Desde entonces, la SND y el COP estaban trabajando, con un presupuesto menor, en la diagramación del evento. “Habrá una cifra récord de atletas: más o menos unos 4.200″, añadió.