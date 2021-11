Camilo Pérez y la reunión por el financiamiento de Asunción 2022

El jueves pasado, en el mismo día del partido Paraguay-Chile en Sajonia, ABC reveló que “los Juegos corren peligro inminente” después de una exclusiva con Camilo Pérez, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP). Paraguay, que había renunciado en 2019 a la realización del evento, estaba en puertas de una nueva dimisión a causa de que los fondos para el certamen fueron destinados a otros rubros en el Presupuesto General de la Nación 2022 tratado en Diputados.

“Si no se consigue otro fondeo (sic), que depende del Ministerio de Hacienda y del Parlamento, si no hay un fondeo adicional que no sea del Fonacide, tenemos que bajarnos de los Juegos, porque no tenemos cómo continuar las obras”, comentó Fátima Morales, ministra de Deportes. A casi una semana de la noticia, la magistrada y Pérez acudieron a la Cámara de Senadores para una reunión sobre el financiamiento de los Juegos Odesur, que en 2022 tiene como sede Asunción.

“Agradecemos a los Senadores por la buena predisposición para asegurar el financiamiento de los #JuegosOdesur #Asu2022 luego de la reunión de la Comisión de Presupuesto. ¡El deporte nacional no va a olvidar la mano que le están dando!”, escribió Pérez en Twitter después de la junta. “También agradezco al Presidente @MaritoAbdo, al Vicepresidente @HvelazquezPy, a los ministros de Hacienda @OscarLlamosas y Deportes Fatima Morales @sndpy por ponerse la camiseta”, siguió.

“¡Los atletas paraguayos merecen que los Juegos Odesur se hagan en su casa!”, culminó el titular del COP en referencia a la realización del certamen multideportivo, programado para octubre del próximo año. La organización del evento realizó en redes sociales una fuerte campaña de apoyo a Asunción 2022 de la que participaron varios atletas, incluyendo futbolistas como Roque Santa Cruz y exdeportistas como Víctor Pecci, quien también fue ministro de la cartera deportiva nacional.